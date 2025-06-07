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逾700研究中國美學者致函魯比歐 要求停止中生簽證設限

編譯潘勛／綜合報導
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逾700位中國研究的學者聯名致函國務卿魯比歐，要求他停止對中國學生的簽證設限。(路透)
逾700位中國研究的學者聯名致函國務卿魯比歐，要求他停止對中國學生的簽證設限。(路透)

700多位中國研究學者6日聯名致函國務卿魯比歐(Marco Rubio)，要求他停止對中國學生的簽證設限；魯比歐上周宣布，國務院將「積極」取消中國學生的簽證，例如與中國共產黨有關聯的學生，還有研究「關鍵學域」的學生，未來另對來自中國大陸、香港的學生申請簽證，要額外嚴格審批。

香港南華早報報導，這群學者主要是美國人，他們在信件中主張，新政策會「直接、負面影響到美國的創新能力、競爭力，美國高等教育領域的經濟力，長期下來也會受到斵傷」；因此，學者們敦促魯比歐重新考慮這項舉動，停止落實計畫中的政策變更。

731聯名去信的學者來自美國頂尖公、私立大學、區域學院。喬治城大學(Georgetown University)亞洲法律中心(Center for Asian Law)執行主任凱洛格(Tom Kellogg)表示，政策變更可能要付出數十億元的代價，居然由國務院官網聲明的一段話來宣布，很奇怪又令人震驚。

凱洛格發起請願，部分原因在國務院的宣布很全面，事態很清楚，學術界有必要出聲，更直接接觸與中國相關的政策問題。他希望川普政府對這件事改弦更張，開始諮詢美、中學者們匯聚起來的強大專業，包括以前中國學生的專業。

雖說幾個學界團體已挺身而出，反對魯比歐宣布的政策變更，但這次學者們聯名發函，是在美國的中國研究學者第一次有組織地反對國務院做法。

國務院發言人對此拒絕評論，但表示國務院正著手取消中國學生的簽證，一如官網聲明所述。

學者們主張大規模限制中國學生簽證，會鼓勵在美國栽培好的中國學者返回中國，從而加強中國的創新生態；北京截至目前正加強行動，招募全球人才。另外，學者們指出，大多數鑽研科學、科技、工程及數學(STEM)學域的中國博士生，畢業後都留在美國。

逾700位中國研究的學者聯名致函國務卿魯比歐，要求他停止對中國學生的簽證設限。(...
逾700位中國研究的學者聯名致函國務卿魯比歐，要求他停止對中國學生的簽證設限。(歐新社)

國務院 學生簽證 魯比歐

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