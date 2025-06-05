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川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

經費不保 哥大涉歧視 認證恐取消

記者胡玉立／綜合報導
教育部4日致函認證機構「中部各州高等教育委員會」，指哥倫比亞大學「違反聯邦反歧視法」，「未達認證標準」，敦促該機構撤銷哥大的認證資格。圖為哥大校園。(美聯社)
教育部4日致函認證機構「中部各州高等教育委員會」，指哥倫比亞大學「違反聯邦反歧視法」，「未達認證標準」，敦促該機構撤銷哥大的認證資格。圖為哥大校園。(美聯社)

教育部4日致函認證機構「中部各州高等教育委員會」(Middle States Commission on Higher Education)，指常春藤盟校哥倫比亞大學「違反聯邦反歧視法」，「未達認證標準」，敦促該機構撤銷哥大自1921年起持續享有的認證資格。此信恐將危及哥大歷年來憑此認證資格取得聯邦財政援助。 

目前沒有跡象顯示「中部各州高等教育委員會」有意撤銷哥倫比亞大學的認證。該認證機構是經教育部認可的無黨派獨立機構，負責監督美國各地高等教育學府。

川普政府近來持續對重點大學加大施壓力道。川普政府指責哥大校園內反猶太主義猖獗且存在自由主義偏見；此信是川普政府對哥大的最新打擊。

教育部民權辦公室(OCR)4日致函通知「中部各州高等教育委員會」，指OCR在2月3日對哥大發起調查後，認定委員會成員院校哥倫比亞大學「違反聯邦反歧視法」，哥大未能達到該委員會制定的認證標準。

信中指出，根據川普總統「改革認證以加強高等教育」的行政命令，教育部有義務及時向認證機構提供任何與成員院校相關的違規調查結果。

與最近哈佛大學與川普政府「硬碰硬」作法不同，哥大3月已同意改革教學、招聘和招生方式的部分內容，以回應川普政府連串要求。然而，聯邦政府迄今仍未恢復之前對哥大暫停的4億元聯邦資金，導致該大學研究工作停滯並被迫裁員。

哥大新任代理校長薛普曼(Claire Shipman)4月14日聲明表示，該校將尋求繼續與政府進行建設性對話，但將「拒絕任何要求哥大放棄該教育機構獨立性和自主性的協議」。

「中部各州高等教育委員會」發言人阿巴西(Rawan Abbasi)證實，該認證機構已收到川普政府有關哥倫比亞大學的信函；但他拒絕進一步置評。

哥大 川普 教育部

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