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衛生部長刪除健康兒童、孕婦例行接種新冠疫苗

記者胡玉立／綜合報導
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衛生部長小甘迺迪27日透過社群媒體宣布，不要求健康的兒童和孕婦注射新冠疫苗。（路透）
衛生部長小甘迺迪27日透過社群媒體宣布，不要求健康的兒童和孕婦注射新冠疫苗。（路透）

衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）27日宣布，不再建議健康兒童和孕婦接種新冠（COVID-19）疫苗。小甘迺迪透過社群媒體X平台發布一段長約58秒的影片，做出上項宣布；聲稱他已將新冠疫苗從聯邦疾病防治中心（CDC）對健康兒童及孕婦群體的接種建議中刪除。

在影片中與小甘迺迪一起現身的政府官員包括聯邦食品暨藥物管理局（FDA）局長馬卡里（Marty Makary）和國立衛生研究院（NIH）院長巴塔查雅(Jay Bhattacharya)，但沒有任何CDC人員。CDC在被問到有關聲明問題時，逕將問題轉給小甘迺迪和衛生部。

美國衛生官員過去一直根據傳染病專家建議，敦促年紀6個月以上的所有國人每年接種新冠疫苗。CDC諮詢小組預訂6月召開會議，針對秋季疫苗接種提出建議；建議高風險族群接種疫苗，但仍允許低風險族群選擇接種疫苗，是可能選項之一。

但小甘迺迪決定不等CDC開會，逕行宣布川普政府立場。小甘迺迪擔任衛生部長以前，是著名的反疫苗倡議者；他表示，建議兒童每年接種新冠疫苗加強針，缺乏臨床數據支持。

小甘迺迪和川普政府一直在努力縮小新冠疫苗建議的範圍，並對最近批准的疫苗增加限制。

FDA甫於20日在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）發表政策框架，宣布FDA將改變批准新冠疫苗所需的證據標準；未來新冠疫苗例行接種對象，將限制為老年人和至少有一種高風險健康問題的人群；至於提供健康成人和兒童接種的新冠疫苗，將無法輕易取得年度例行批准。

根據最新變更，65歲以上成人及患有潛在疾病、可能面臨更高新冠肺炎感染風險者，可望在秋季接種新冠疫苗；健康成人和兒童不在年度新冠疫苗接種對象內，除非先進行過安慰劑對照等試驗及研究。FDA官員指出，符合接種疫苗標準的群體人數每年仍達1億至2億人。

紐約時報指出，很多感染新冠的兒童確實沒有嚴重症狀，且迅速恢復。但是一些孩子會生重病，甚至因感染死亡。而且數據顯示，逾百萬美國兒童染疫後變成長新冠病例。兒童受到病毒攻擊的表現差距如此巨大，是醫療專家持續辯論的根本原因，他們針對新冠對兒童的風險有多大和是否應每年接種疫苗爭論不休。（相關新聞見A4）

疫苗 CDC FDA

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