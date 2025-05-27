「我是公民」墨裔男持Real ID仍被抓 想告卻沒門

阿拉巴馬州一名於美國出生的墨西哥裔男子在工地工作時，遭到聯邦執法人員上銬、限制行動，直到其公民身分被確認後才放行。圖為示意圖，非新聞當事人。(美聯社)

阿拉巴馬州 一名於美國出生的墨西哥 裔男子在工地工作時，遭到聯邦執法人員上銬、限制行動，直到其公民身分被確認後才放行，男子事後想要討回公道卻發現求助無門。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，21日在阿拉巴馬州佛利(Foley)一處工地，25歲男子韋內賈斯(Leonardo Garcia Venegas)拿出手機準拍攝執法人員逮捕其他工人時， 遭三名幹員將其雙手反綁，當時他還大喊：「我是公民。」

韋內賈斯被壓倒在地並拘留在一輛車內，執法人員從他的錢包搜出一張真實身分證(REAL ID)還是不分青紅皂白認定偽造，將韋內賈斯上銬審問，直到他說出社會安全號碼，確認其公民身分無誤數小時後才得以脫身。

韋內賈斯遭受如此待遇，讓堂妹雪拉(Shelah Venegas)忿忿不平表示：「我猜他們看到他，認為他英語不流利且膚色較深，就認定他的REAL ID是假的、不是真的。」並強調：「雖然他持有REAL ID，但顯然沒有用。」

父母親來自墨西哥、在佛羅里達州出生的韋內賈斯對於無端被拘留羞辱，原本打算找律師提告，為自己討回公道，但卻被告知想要控告聯邦執法人員幾乎是不可能的任務。

對於這起烏龍拘留事件，國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)反控韋內賈斯違法：「他強行阻擋執法人員逮捕嫌疑人，多次拒絕服從口頭命令。」並重申：「任何人、包括美國公民 若企圖阻礙執法人員履行其宣誓職責，勢必得面臨被捕的各種後果。」

不過韋內賈斯向NBC喊冤表示，當時只是要拿出手機要拍攝，卻被執法人員一把搶走手機丟到地上，接著就被另一名幹員限制行動。

隨著大規模逮捕無證移民行動發酵，不但西語裔、連一些美國公民也開始戒慎恐懼，雪拉不滿指控表示：「他們對待我們就像對殺人犯一樣，現在的問題在於種族，而非是否合法居留。」