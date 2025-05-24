中國留學生自嘲「哈佛難民」憂被ICE帶走

川普政府下令禁止哈佛大學招收國際學生，中國籍學生人人自危。（路透）

川普政府22日下令禁止哈佛大學 招收國際學生；對這所常春藤盟校的國際學生最大群體—中國籍學生來說，有如青天霹靂，人人自危。有學生又悲又氣地說，乍聽此事還以為是「假消息」；有人立即取消已經訂好的返回中國航班，開始尋求如何留在美國的法律建議；還有人自嘲現在已成「哈佛難民」。

中外交部：堅決維護權益

中國外交部則表示，美國此舉只會損害美國形象和國際聲譽，誓言將「堅決維護中國海外留學生的合法權益」。

根據哈佛大學統計，該校2024年有6703名國際學生，其中有1203人是中國學生，第二大群體則為印度學生，有788人。此外台灣教育部估計，台灣有52人受國安部命令影響。川普政府22日的命令以哈佛大學與中國共產黨合作等理由，要該校國際學生轉至他校或失去合法身分；此令還可能擴大到其他大學。哈佛大學指控政府行為「非法」，已提出訴訟，並表示仍將「全力」教育國際學生。

華人 學生憂心成攻擊目標

現年24歲、基於安全理由不願具名的張姓中國籍哈佛大學物理學博士生向路透表示，「我認為與其他群體相比，華人更易成為攻擊目標。有朋友建議我，若事態升級，別再住在現住處，否則有可能會被移民和海關執法局（ICE）人員帶走。」

張姓學生說，校內許多中國學生都擔心自己的簽證 狀況和實習前景，但也有人相信學校會打贏這場官司。

哈佛大學甘迺迪學院中國籍研究生特蕾莎（Teresa）23日在「小紅書」平台發表了一篇名為「哈佛難民」的貼文。她表示，「老師發來電郵說，校方正在積極努力，未來72小時內會回應，也準備和政府談判。」

哈佛大學公共衛生碩士生張凱棋（Zhang Kaiqi，音譯）原本準備23日搭機返回中國，已收拾好行李的他聽到消息後，緊急取消航班；不僅損失鉅額機票費，也失去了在中國一間美國非政府組織實習的機會。

現年21歲的張凱棋說：「我感到悲傷和惱怒。乍聽此事，我還以為是假新聞。」

張凱琪指出，哈佛大學的國際學生中，最焦慮的應該是那些準備在暑期從事研究助理工作的學生；這些工作與他們的簽證狀態有關，對於未來的博士申請至關重要。

學生群組狂分享法律建議