全美最有錢19豪門 合計財力超瑞士

全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆元。圖為在富豪中名列前茅的特斯拉執行長馬斯克(右起)、谷歌執行長皮伽、亞馬遜創辦人貝佐斯及其未婚妻桑契斯、Meta執行長查克柏格伉儷。(路透)

華爾街 日報(WSJ)23日報導，全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆元，合計財力已超越瑞士整體經濟的規模。

根據柏克萊加大 (University of California Berkeley)經濟學家祖克曼(Gabriel Zucman)研究分析，截至2024年底為止的一年中，位於全美收入排行榜最前端0.00001%的19戶最有錢家庭，合計財富占全國家庭財富的占比增加了1.8%，創下歷年來最大增幅。

祖克曼研究報告指出，1982年時，收入排行榜頂端0.00001%的11戶超級富豪家庭，合計財富在全國家庭財富的占比為0.1%，到了2023年則擴大到1.2%；2024年排行最前端的0.00001%的19戶超級富豪家庭，在148兆元全國家庭財富中的占比為1.8%，換算起來大約2兆6000億元。

祖克曼表示，過去40年裡，超級富豪家庭的財富逐漸增加，過去幾年則急速上升。

這項研究中，排在全國家庭收入最前端0.00001%的家庭，資產至少有450億元，榜上有名包括馬斯克(Elon Musk)、貝佐斯 (Jeff Bezos)、查克柏格(Mark Zuckerberg)、蓋茲(Bill Gates)、巴菲特(Warren Buffet)、蘇世民(Stephen Schwarzman)。

摩根大通(JPMorgan Chase)私人銀行估計，2024年美國億萬富翁接近2000人，比2021年開始追蹤億萬富翁人數時的1400人有所增加。數據諮詢機構Altrata擁有最新的統計顯示，2023年美國億萬富翁人數有1050人，多於2021年的975人。Altrata估計，2023年裡，美國億萬富豪合計財力將近4兆9000億元。

全球財富不均資料庫(World Inequality Database)顯示，2023年，收入位居最頂端1%的美國家庭，擁有財富占全國家庭的34%。

資料顯示，若與其他國家比較，收入位居最頂端1%的英國家庭，擁有財富占所有英國家庭的21.3%，法國、德國收入最前端1%的富有家庭，擁有財富各占全國家庭財富的27.2%和27.6%。