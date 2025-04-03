川普宣布「解放日」關稅 美媒：17年來第3次全球衰退迫在眉睫

川普關稅一旦落實，造成的經濟大地震足以讓全球陷入衰退。 （路透）

Axios 3日指出，需要一場真正巨大的衝擊，才會將整個全球經濟推入衰退，二戰後發生了2次這樣的事件，分別是2008-2009年金融危機，以及2020年的新冠疫情。美國總統川普的「解放日」關稅 若持續實施，特別是如果遭遇目標國家報復，則可能引發17年來的第3次經濟地震。

美國2024年進口價值3.3兆美元商品，相當於每戶超過25000美元。根據艾維克合夥公司（Evercore）數據，如果新關稅計算出平均為29%，那美國進口商每年將不得不支付約1兆美元關稅，或每戶7300美元。

實際上，這種情況永遠都不會發生。因為高關稅將讓許多商品不再進口，造成短缺和價格大漲。但美國進口若驟降，將消除全球經濟的一個關鍵動力，尤其是對德國和中國等仰賴出口的國家。

美國先前已對中國商品課徵20%的關稅，再加上「解放日」對等關稅34％，整體有效關稅直達54%，特別具有懲罰性。中國不只出口大量iPhone等高科技產品，也提供價格實惠的商品給數百萬財務拮据的低收入 家庭。因此，單單對中關稅，就可能導致貧窮狀況顯著增加。

報導指出，過去75年的全球化創造一個經濟相互依賴的複雜網絡，解釋了「美國打噴嚏，拉美得肺炎」這樣的說法。如果美國關稅導致主要貿易夥伴陷入衰退，將嚴重打擊美國出口；2024年的商品出口額為2.1兆美元，另外加上服務的1.1兆美元。

知名信評機構惠譽 的美國經濟研究主管索諾拉（Olu Sonola）在分析報告寫道，「這將改變全球經濟格局，許多國家很可能最終陷入衰退」，其他分析師也同意，摩根大通分析師指出，「如果持續下去，這些政策有可能在今年將美國和全球經濟推入衰退」。