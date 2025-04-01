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再做一任「不是玩笑」 川普要動第22修正案須過好幾關

記者顏伶如／綜合報導
川普總統對於競選第三任總統似乎愈來愈認真，學者也開始討論憲法規定有沒有這個可能性。（歐新社）
川普總統對於競選第三任總統似乎愈來愈認真，學者也開始討論憲法規定有沒有這個可能性。（歐新社）

連續幾個月以來，川普總統與盟友都曾提及第三任期，但川普周末期間則說對於再做一任「不是開玩笑」。憲法第22修正案明文禁止第三度當選總統，修憲則是一條成功希望渺茫的艱辛道路，但川普接受國家廣播公司(NBC)訪問時則說，確實「有辦法」(methods)可以繼續執政。

廢除第22修正案需要參、眾兩院都通過三分之二多數決以及全國四分之三州的州議會決議贊成，因此這條款管道幾乎行不通。另一條途徑是，全國三分之二的州要求召開憲法會議，並在會中提案修憲。不過，任何修正案如果要通過，全國50州當中要有38州核可。

白宮發言人張振熙(Steven Cheung)說，現在要川普認真考慮第三任期「真的言之過早」，不過某些學者接受Axios新聞網站訪問時，則嚴肅看待川普發言。

第22修正案規定「任何人不得擔任總統超過兩任」。羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)於第四任內過世之後，第22修正案在1947年提出，1957年立法通過。

第22修正案同時規定，如果總統不能視事而由副總統繼任，繼任總統的時間超過兩年，那麼接下來只能競選總統一次。

川普對NBC主播克莉絲汀‧韋爾克(Kristen Welker)指出，其中一套辦法就是把2024年參選搭擋的正副人選調換，讓范斯角逐總統，川普改當副手，范斯勝選上台之後退位，由川普繼任展開第三任期。

學者指出，關鍵在於對第22修正案條文解讀，也就是修正案原意究竟是禁止任何人「當選」(elected)超過兩次，還是「任職」( serving)超過兩次。

費爾里狄金生大學(Fairleigh Dickinson University)教授皮巴迪(Bruce Peabody)指出，純粹從法條文字來看，第22修正案僅限制透過選舉取得總統職務的人。

如果川普第三度列名總統選舉選票，無論身為總統或副總統候選人，勢必面臨一連串訴訟挑戰。

川普 范斯 白宮

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