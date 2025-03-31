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諧星罵川普政府如「殺人兇手」 白宮記協晚宴取消表演

記者顏伶如／綜合報導
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由於和川普總統關係緊張，白宮記者協會取消原定邀請諧星安珀魯芬擔任主講嘉賓的計畫。圖為安珀魯芬去年1月出席艾美獎頒獎典禮。(美聯社)
由於和川普總統關係緊張，白宮記者協會取消原定邀請諧星安珀魯芬擔任主講嘉賓的計畫。圖為安珀魯芬去年1月出席艾美獎頒獎典禮。(美聯社)

白宮記者聯誼會(White House Correspondents' Association，WHCA)原本邀請喜劇演員安珀魯芬(Amber Ruffin)在4月26日舉行的2025年年度晚宴擔任主持人，但29日聯誼會會長丹尼爾斯(Eugene Daniels)發函通知成員，今年晚宴並不會有喜劇演員上台。

白宮記者聯誼會今年2月宣布安珀魯芬將擔任今年年度晚宴主持人，白宮副幕僚長布多維奇(Taylor Budowich)28日在社群媒體X發文批評白宮記者聯誼會找安珀魯芬主持晚宴，隔日白宮記者聯誼會便宣布上台演出名單並沒有喜劇演員。

布多維奇發文寫道，今年白宮記者聯誼會找來聲稱川普政府是「殺人兇手」的「二流喜劇演員」當主持人。

安珀魯芬27日接受「野獸日報」(Daily Beast)播客(podcast)節目主持人、喜劇女星珊曼莎畢伊(Samantha Bee)訪問，為白宮記者聯誼會晚宴預做宣傳。安珀魯芬受訪時稱川普政府官員像是「一群殺人兇手」，並說川普政府官員玩弄兩面手段，「想要因此覺得自己活得像個人，但實際不配有這種感受，因為他們根本不是人」。安珀魯芬曾獲艾美獎(Emmy)、東尼獎(Tony)提名。

影音來源：Daily Beast

布多維奇指出：「負責任、明事理的記者，怎麼會想參加這種活動？更重要的是，什麼樣的公司願意贊助這種充滿仇恨、煽動暴力的活動？」

尼爾斯宣布今年晚宴不會邀請安珀魯芬後，布多維奇持續批評白宮記者聯誼會「推卸責任」(cop out)。

新聞周刊(Newsweek)報導，今年白宮記者聯誼會年度晚宴將沒有主持人，與歷年來的傳統模式截然不同；白宮記者聯誼會取消邀請安珀魯芬，凸顯川普再次執政之後與媒體關係日漸緊張。

白宮記者聯誼會屬於獨立組織，但長久以來對於白宮新聞簡報會記者座位安排、採訪媒體名單掌握決定權，但川普二度執政之後則把權力回收，並且禁止美聯社採訪白宮活動，因為美聯社在報導中並未配合川普總統命令，把墨西哥灣(Gulf of Mexico)改名美國灣(Gulf of America)。

白宮 川普 墨西哥灣

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