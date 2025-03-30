螺絲鬆了？美防長醜聞連環爆 五角大廈機密疑外洩恐加深不滿

美國五角大廈疑似機密備忘錄外洩，國防部長赫塞斯恐遭質疑。（路透）

華盛頓郵報報導，美國國防部對內機密備忘錄顯示，防長赫塞斯 已將嚇阻中國奪取台灣與強化美國本土防衛列為最優先目標，將採取「拒止防衛」戰略以及施壓台灣加強國防支出。淡江戰略所助理教授林穎佑指出，美國急於結束俄烏戰爭並集中力量面對中共將是未來重心。

林穎佑並觀察，川普 政府及赫塞斯近期負面消息接連爆，恐怕將影響國會對川普政府官員的支持。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

目前正在美國華府 進行智庫訪問的林穎佑表示，這項文件與智庫傳統基金會的2份報告內容相似，如果為真，代表智庫對川普政府的施政將有重大影響。林穎佑指出，先毆後亞應該就是華府接下來的基本方針，不過急於處理歐洲也就是結束俄烏戰爭的目的，就是集中力量應對中國。

同時，華府仍會採取「離岸制衡」的戰略部署，亦即要求日、韓及中華民國等區域國家必須透過提高軍事投資等面向，展現自我防衛的決心；美軍不會介入陸上戰鬥，而是由海空拒止中共解放軍進入西太平洋。

不過林穎佑也指出，華府政壇先前才爆發「Signal門」事件，如今又有疑似五角大廈機密文件外流，使得相關部門的保密措施是否「螺絲鬆了」，勢將備受質疑。

同時，赫塞斯本人的任命過程就飽受爭議，最後才驚險過關；但近期又傳出帶著他曾任福斯新聞製作人的妻子，出席與外國軍方高層官員召開的敏感會議。一連串的負面消息一一曝光，恐怕顯示對於赫塞斯的不滿可能已經浮上檯面。