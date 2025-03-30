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螺絲鬆了？美防長醜聞連環爆 五角大廈機密疑外洩恐加深不滿

記者李人岳／台北即時報導
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美國五角大廈疑似機密備忘錄外洩，國防部長赫塞斯恐遭質疑。（路透）
美國五角大廈疑似機密備忘錄外洩，國防部長赫塞斯恐遭質疑。（路透）

華盛頓郵報報導，美國國防部對內機密備忘錄顯示，防長赫塞斯已將嚇阻中國奪取台灣與強化美國本土防衛列為最優先目標，將採取「拒止防衛」戰略以及施壓台灣加強國防支出。淡江戰略所助理教授林穎佑指出，美國急於結束俄烏戰爭並集中力量面對中共將是未來重心。

林穎佑並觀察，川普政府及赫塞斯近期負面消息接連爆，恐怕將影響國會對川普政府官員的支持。

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目前正在美國華府進行智庫訪問的林穎佑表示，這項文件與智庫傳統基金會的2份報告內容相似，如果為真，代表智庫對川普政府的施政將有重大影響。林穎佑指出，先毆後亞應該就是華府接下來的基本方針，不過急於處理歐洲也就是結束俄烏戰爭的目的，就是集中力量應對中國。

同時，華府仍會採取「離岸制衡」的戰略部署，亦即要求日、韓及中華民國等區域國家必須透過提高軍事投資等面向，展現自我防衛的決心；美軍不會介入陸上戰鬥，而是由海空拒止中共解放軍進入西太平洋。

不過林穎佑也指出，華府政壇先前才爆發「Signal門」事件，如今又有疑似五角大廈機密文件外流，使得相關部門的保密措施是否「螺絲鬆了」，勢將備受質疑。

同時，赫塞斯本人的任命過程就飽受爭議，最後才驚險過關；但近期又傳出帶著他曾任福斯新聞製作人的妻子，出席與外國軍方高層官員召開的敏感會議。一連串的負面消息一一曝光，恐怕顯示對於赫塞斯的不滿可能已經浮上檯面。

赫塞斯 華府 川普

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