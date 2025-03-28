我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

聯邦法官下令 保存「群聊門」Signal對話紀錄

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普國安團隊群聊是否洩密，聯邦法官要求保留簡訊紀錄。圖為國會26日舉行聽證時，民主黨眾議員製作的對話紀錄看板。(美聯社)
川普國安團隊群聊是否洩密，聯邦法官要求保留簡訊紀錄。圖為國會26日舉行聽證時，民主黨眾議員製作的對話紀錄看板。(美聯社)

華府聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)27日下令，要川普政府國安官員保留通訊應用程式Signal中所有聊天記錄。近日政府高官在該應用程式的群組中討論重要軍事行動，卻誤拉入一名記者而引爆醜聞。

法官在27日聽證會後下令，政府被告官員「應立即盡最大努力，保存2025年3月11日至15日的所有Signal通訊內容」，同時還下令被告需要在31日之前，提交一份狀態報告，詳細說明他們為保存這些資訊所採取的措施。

這起令人震驚的聊天記錄在24日被報導出來後，政府監督組織「美國監督」(American Oversight)隨即對國防部赫塞斯(Pete Hegseth)和其他官員提出告訴；國防部長與其他官員的對話是發生在Signal上，而Signal的所有對話，都可以設定自動刪除。

根據該組織在25日所提出的告訴，「美國監督」的訴訟旨在防止非法破壞聯邦檔案紀錄，並強迫被告履行保存和恢復聯邦記錄的法定義務，保存和恢復所有在Signal上所創建的群組中，討論敏感國家安全決策之內容。

該團體申請了臨時限制令，要求波斯柏格下令國防部長赫塞斯、國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)、中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)、財政部長貝森特(Scott Bessent)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)等人，「立即停止違反『聯邦檔案法』(Federal Records Act)之非法銷毀聯邦紀錄的行為」。

政府被告官員則是在27日聽證會之前，於備忘錄中辯稱，限制令是不必要的，因為「國防機構已經在採取措施，查找和保存涉案的Signal聊天記錄，且有至少一家機構已經找到、保存並複製部分聊天內容到聯邦紀錄保存系統中 」。

國防部 赫塞斯 國務卿

上一則

小甘迺迪「管過界」 擬禁糧券買汽水 農業部不滿被插手

下一則

德媒：涉「群聊門」官員個資 電話號碼、帳號密碼被放上網

延伸閱讀

華盛頓時報：若台海開戰 關島恐成中國飛彈襲擊主要目標

華盛頓時報：若台海開戰 關島恐成中國飛彈襲擊主要目標
大西洋公開群聊 赫塞斯曝戰機起飛時間 官員仍稱沒機密

大西洋公開群聊 赫塞斯曝戰機起飛時間 官員仍稱沒機密
德國明鏡周刊：川普國安高層官員個資 網路上找得到

德國明鏡周刊：川普國安高層官員個資 網路上找得到
「大西洋月刊」公布川普國安高層群聊更多內容

「大西洋月刊」公布川普國安高層群聊更多內容

熱門新聞

川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10
美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」