聯邦法官下令 保存「群聊門」Signal對話紀錄

川普國安團隊群聊是否洩密，聯邦法官要求保留簡訊紀錄。圖為國會26日舉行聽證時，民主黨眾議員製作的對話紀錄看板。(美聯社)

華府聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)27日下令，要川普政府國安官員保留通訊應用程式Signal中所有聊天記錄。近日政府高官在該應用程式的群組中討論重要軍事行動，卻誤拉入一名記者而引爆醜聞。

法官在27日聽證會後下令，政府被告官員「應立即盡最大努力，保存2025年3月11日至15日的所有Signal通訊內容」，同時還下令被告需要在31日之前，提交一份狀態報告，詳細說明他們為保存這些資訊所採取的措施。

這起令人震驚的聊天記錄在24日被報導出來後，政府監督組織「美國監督」(American Oversight)隨即對國防部 長赫塞斯 (Pete Hegseth)和其他官員提出告訴；國防部長與其他官員的對話是發生在Signal上，而Signal的所有對話，都可以設定自動刪除。

根據該組織在25日所提出的告訴，「美國監督」的訴訟旨在防止非法破壞聯邦檔案紀錄，並強迫被告履行保存和恢復聯邦記錄的法定義務，保存和恢復所有在Signal上所創建的群組中，討論敏感國家安全決策之內容。

該團體申請了臨時限制令，要求波斯柏格下令國防部長赫塞斯、國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)、中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)、財政部長貝森特(Scott Bessent)、國務卿 魯比歐(Marco Rubio)等人，「立即停止違反『聯邦檔案法』(Federal Records Act)之非法銷毀聯邦紀錄的行為」。

政府被告官員則是在27日聽證會之前，於備忘錄中辯稱，限制令是不必要的，因為「國防機構已經在採取措施，查找和保存涉案的Signal聊天記錄，且有至少一家機構已經找到、保存並複製部分聊天內容到聯邦紀錄保存系統中 」。