疫苗導致自閉症？學界早有多項研究顯示無關 CDC仍要研究

川普(右)在國會演說時，要求衛生部長小甘迺迪為自閉症找出解方。(美聯社)

路透報導，疾病管制中心(CDC )正計畫從事一項大型研究，瞭解疫苗 與自閉症是否有關。儘管已有不少研究得出結論，兩者並無任何關聯。

既然已有定論，CDC仍要對同一問題進行大規模研究，是不是因為新任衛生部長小甘迺迪的反疫苗立場？媒體請CDC和衛生部表示意見，未獲答覆。

德州 和新墨西哥州爆發十年來最嚴重的麻疹疫情，截至7日已有近230人確診，兩人死亡。麻疹是疫苗可以預防的疾病，但愈來愈多家長不讓子女接種疫苗，因為他們聽多了疫苗害處大於好處的說法。

小甘迺迪向來就對麻疹疫苗的安全性公開質疑，上周在內閣會議上，明知德州染疫兒童多數未打疫苗，且有人病死，仍說這類疫情很常見，更不提疫苗可預防麻疹。上個周末，他在右派的福斯新聞網具名發表專文，呼籲家長「考慮」讓子女打麻疹疫苗。

至於自閉症，因為2000年以來，病例不斷上升，引發關注。很多研究人員說，病例增加有兩大原因：篩檢範圍擴大，確診的標準也擴大──合乎病症的行為類型增加了。

不過，有些公眾人物將自閉症漸多歸咎於疫苗，「理論根據」是英國研究員魏克菲德(Andrew Wakefield)在1990年代末發表的研究報告，把自閉症病例上升牽連到嬰兒接種麻疹腮腺炎德國麻疹「三合一疫苗」(MMR)上。但這篇報告的結論早就被科學界否定。

自閉症的原因目前不明，沒有任何一份嚴謹的研究報告指出它和疫苗或藥品有關，甚至和疫苗所含的硫柳汞(Thimerosal)、甲醛(Formaldehyde)等成分也扯不上關係。

川普在上周對國會兩院發表演說時，責成小甘迺迪和他轄下的團隊，包括CDC，為自閉症找出緩解之方。

醫生出身的路易斯安納州共和黨參議員卡西迪(Bill Cassidy)曾駁斥小甘迺迪的反疫苗立場。