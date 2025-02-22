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白宮吵起來…川普稱違反行政令砍經費 緬因州長嗆法庭見

記者胡玉立／綜合報導
川普總統(右一)21日與州長們談話時，與緬因州州長密爾斯(左三，起立者)當面吵了起來。(路透)
川普總統(右一)21日與州長們談話時，與緬因州州長密爾斯(左三，起立者)當面吵了起來。(路透)

川普總統與緬因州民主黨州長珍娜特·密爾斯(Janet Mills)21日在白宮舉行的州長會議上，為緬因州反對執行川普發布的「禁止跨性別學生運動員參加女子體育運動」行政命令，發生激烈爭執；兩人最後相互撂下一句話：「法庭上見！」

由於緬因州和加州、明尼蘇達州一樣，無視川普關於跨性別運動員參加女子體育運動的行政命令，教育部指其涉嫌繼續允許生理男性與生理女性競爭，已對緬因州教育廳和州立學區啟動「教育修正法案」第九條(Title IX)調查。

川普簽署的這項行政命令，要求聯邦政府「撤銷所有剝奪婦女和女孩公平運動機會的教育計畫經費」。該命令發布後，美國國家大學體育協會(NCAA)改變跨性別運動員政策，限制出生時被認定為女性者才能參與女子體育運動。

但負責管理緬因州學校體育運動的緬因校長協會(Maine Principals' Association)指聯邦作為與州法相衝突，緬州將繼續允許跨性別女性參賽。

川普21日在白宮舉行的州長活動發表講話時，詢問密爾斯「緬州是否會遵守該命令」。密爾斯表示她將遵守「州和聯邦法律」。川普說：「哦，我們就是聯邦法律，你最好照做。你不照做，就拿不到任何聯邦經費。」

密爾斯緊接著回答：「法庭上見。」川普也說：「很好，法庭上見。我很期待。那應該會很好對付。祝你卸任州長後生活愉快，因為我不認為你以後會參與選舉政治。」

密爾斯後來發表聲明道，「若總統試圖單方剝奪緬因州學生享受聯邦經費權利，我的政府和司法廳長將為恢復這些經費及它提供的學習機會採取一切適當和必要的法律行動。緬因州不會被總統威脅嚇倒。」

第九條法規2024年在拜登總統任內被解釋為「包括基於性別認同和性取向的歧視保護」；這些援引解釋在今年1月遭一名聯邦法官推翻。川普上任首日即發布行政命令，宣布美國只承認男女兩個性別。

川普 緬因州 跨性別

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