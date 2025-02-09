聯邦法官禁止效率部接觸中央支付系統 馬斯克怒批：瘋了

紐約聯邦地區法院法官8日頒令，阻止馬斯克執掌的政府效率部成員進入財政部中央支付系統，以及取得數以百萬計國民的社會安全及銀行帳戶等敏感個人資料的權限。圖為民眾5日在洛杉磯示威，要求「立刻阻止馬斯克」、嗆「沒人投給伊隆(馬斯克)」。(歐新社)

紐約聯邦地區法院法官恩格邁爾(Paul A. Engelmayer)8日頒布臨時禁制令，阻止馬斯克 執掌的政府效率部(DOGE)成員進入財政部 中央支付系統，以及取得數以百萬計國民的社會安全及銀行帳戶等敏感個人資料的權限。19個民主黨 主政州的州檢察長早前向法院提起訴訟，指川普政府准許DOGE團隊接觸財政部的中央支付系統，違反了聯邦法律。

這項臨時禁令頒布後，遭到馬斯克抨擊，他在X平台發帖稱，這一決定「絕對瘋狂」，並指責恩格邁爾是「冒充法官的激進分子」。馬斯克表示，「如果不考慮錢是如何花的，我們該如何阻止欺詐和浪費納稅人的錢呢？」

中央支付系統處理退稅、社會安全福利、退伍軍人福利等諸多項目，每年撥付數以兆元計，涉及國民的大量個人與財務資料。

恩格邁爾頒下的臨時禁制令還包括，任何被禁止訪問敏感資訊的人士，都必須銷毀自1月20日起接觸及下戴的支付系統資料副本。

19個民主黨州提共同訴訟 14日聆訊

由總統歐巴馬任命的恩格邁爾已訂於2月14日聆訊，白宮暫時未對臨時禁制令作出回應。

共同提出訴訟的民主黨州包括紐約、亞利桑納、加州、科羅拉多、康州、德拉瓦、夏威夷、伊利諾、緬因、馬里蘭、麻州、明尼蘇達、內華達、新澤西、北卡、俄勒岡、羅德島、佛蒙特及威斯康辛等州。

負責提訟的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，DOGE存取財政部數據會帶來安全問題，甚至會導致非法凍結聯邦資金。

她在7日透過影片發聲明指出，這個「由世界首富領導未經選舉的DOGE團隊，無權獲取這些訊息。這個團隊明顯是希望透過未經授權的接觸權，藉以非法阻止數以百萬計美國人所依賴的支付，包括醫療、兒童保育和其他基本項目的撥付」。

康州檢察長：DOGE是非法團隊

詹樂霞在訴狀指DOGE進入財政部中央支付系統，違反了聯邦行政法律以及憲法所規定的權力分立原則。訴狀同時指責財政部長貝森特(Scott Bessent)改變財政部長期以來保護敏感個人及財務資料的政策，允許DOGE團隊進入其支付系統。

康州檢察長湯偉麟(William Tong)也在7日發聲明表示，目前雖不清楚DOGE如何處理從財政部系統中取得的資訊，但他形容這是美國史上最大資料外洩事件，又指「DOGE是一群非法組成的叛逆技術團隊，專門蒐集機密紀錄、敏感資料和關鍵支付系統」。