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查克柏格想進「圈子」 Meta賠償川普2500萬和解帳號官司

編譯盧思綸／綜合報導
Meta宣布將支付2500萬元和解費，結束川普對Meta訴訟。圖為Meta執行長查克柏格(左二)參加川普就職時與亞馬遜創辦人貝佐斯的未婚妻桑契斯交談。(路透)
Meta宣布將支付2500萬元和解費，結束川普對Meta訴訟。圖為Meta執行長查克柏格(左二)參加川普就職時與亞馬遜創辦人貝佐斯的未婚妻桑契斯交談。(路透)

科技巨頭Meta於29日宣布將支付2500萬元，以和解川普總統對Meta提起的長達四年的訴訟。緣由是Meta在2021年1月6日國會大廈發生暴亂後暫停川普的帳戶；但去年大選期間，隨著川普重返白宮機率升高，Meta在7月已取消川普在臉書與Instagram的帳號限制。

據全國廣播公司(NBC News)報導，社媒 Instagram和 Facebook的母公司Meta向正在審理該訴訟的舊金山聯邦法院提交和解通知。Meta發言人安迪‧史東(Andy Stone)證實公司支付2500萬元，其中2200萬元用於資助川普總統圖書館基金，餘額用於支付律師費和該案的其他原告。

根據知情人士，這起訴訟在Meta執行長查克柏格於2024年11月前往海湖莊園拜訪川普、共進晚餐後有所進展。據悉，當日晚餐結束時，川普提起訴訟問題，並表示必須解決，查克柏格才能「進入圈子」。

川普勝選後，查克柏格就一直積極爭取川普支持。川普20日就職時，他坐在重要位置，幾小時後，還為川普舉辦一場派對。

Meta已徹底修改其內容審核政策，以與川普政府更加緊密地保持一致，包括允許侮辱跨性別者並中止事實查核計畫。此外，查克柏格也提拔長期共和黨人喬爾‧卡普蘭(Joel Kaplan)擔任公司全球政策主管。

川普先前曾批評查克柏格和Meta。去年8月底，川普出版了一本攝影集，他在書中表示，如果查克柏格「採取任何非法行動」影響總統大選，「他將在監獄裡度過餘生」。當時Meta拒絕對該聲明發表評論。

臉書母公司Meta Platforms還向川普的就職基金捐款100萬元。

自從川普在去年11月的大選中再度贏得總統任期以來，Meta至少是第二家支付川普訴訟和解金的大科技公司。去年12月，美國廣播公司新聞台(ABCNews)表示將支付1500萬元以解決川普指控其王牌主播史蒂法諾普洛(George Stephanopoulos)誹謗他的糾紛。

另據報導，在白宮新聞主任、發言人李維特(Karoline Leavitt)28日表示川普總統將開放簡報室，供部落客、播客和網紅參與，挑戰傳統主流媒體主宰華府新聞報導的角色後，白宮已接到多達7000個機構和個人申請。

川普 查克柏格 白宮

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