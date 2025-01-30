川普要求降息 聯準會聲明2原因仍不動利率

聯準會主席鮑爾29日被問到川普總統最近表示，打算先讓油價下降，然後就會「要求」調降利率有何評論時，他說「我不會做出任何回應或評論」。(路透)

去年三度降息的聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日表示，基準利率維持不變。美聯社分析，利率按兵不動，意味著聯準會 對於通膨走向如何更趨謹慎，同時也要觀察川普 總統將推出哪些政策。

為期兩天的政策會議後，聯準會29日發表聲明說，就業市場表現穩健，失業率最近幾個月維持低水準，通貨膨脹則仍「略微偏高」。美聯社分析，就業市場強勁、通膨居高不下，通常暗示聯準會接下來幾個月降息次數將減少。

在29日記者會上，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)被問到川普最近發言時並未評論。川普上周表示，打算先讓油價下降，然後就會「要求」(demand)調降利率。川普還說會找鮑爾討論。

鮑爾在記者會上表示：「對於總統的發言，我不會做出任何回應或評論。」對於媒體詢問川普是否曾直接接洽表達希望調降利率，鮑爾則說，與川普「並無接觸」(no contact)。

鮑爾表示，美國經濟相當健康，失業率維持在4.1%，秋季期間經濟成長率有3%。他說：「經濟依然強勁，我們不需要急著調整政策立場。」

媒體詢問川普提出關稅、移民、減稅、法規鬆綁等大規模政策改革將對通膨、就業及整體經濟帶來如何影響，鮑爾回答，聯準會官員會等政策上路後再做評估。

全美金融(Nationwide Financial)首席經濟學家凱西．波斯特詹西克(Kathy Bostjancic)說，鮑爾談話透露著聯準會可能會到年中才會降息。她說：「大家都在觀望，包括聯準會。」

安奈克斯財富管理公司(Annex Wealth Management)首席經濟學家傑考布森(Brian Jacobsen)表示，聯準會似乎認為經濟卡在低失業率、通膨略高的狀態，聯準會聲明可以解讀為略帶鷹派立場，也就是利率若有稍微調整，恐讓經濟頓時失去平衡。

聯準會擔心就業市場趨勢疲軟，2024年裡將利率從5.3%降至4.3%。