我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世上航管最嚴區爆空難 1張圖看華府墜機地點

華府2機相撞至少18死 失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

川普要求降息 聯準會聲明2原因仍不動利率

記者顏伶如／綜合報導
聯準會主席鮑爾29日被問到川普總統最近表示，打算先讓油價下降，然後就會「要求」調降利率有何評論時，他說「我不會做出任何回應或評論」。(路透)
聯準會主席鮑爾29日被問到川普總統最近表示，打算先讓油價下降，然後就會「要求」調降利率有何評論時，他說「我不會做出任何回應或評論」。(路透)

去年三度降息的聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日表示，基準利率維持不變。美聯社分析，利率按兵不動，意味著聯準會對於通膨走向如何更趨謹慎，同時也要觀察川普總統將推出哪些政策。

為期兩天的政策會議後，聯準會29日發表聲明說，就業市場表現穩健，失業率最近幾個月維持低水準，通貨膨脹則仍「略微偏高」。美聯社分析，就業市場強勁、通膨居高不下，通常暗示聯準會接下來幾個月降息次數將減少。

在29日記者會上，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)被問到川普最近發言時並未評論。川普上周表示，打算先讓油價下降，然後就會「要求」(demand)調降利率。川普還說會找鮑爾討論。

鮑爾在記者會上表示：「對於總統的發言，我不會做出任何回應或評論。」對於媒體詢問川普是否曾直接接洽表達希望調降利率，鮑爾則說，與川普「並無接觸」(no contact)。

鮑爾表示，美國經濟相當健康，失業率維持在4.1%，秋季期間經濟成長率有3%。他說：「經濟依然強勁，我們不需要急著調整政策立場。」

媒體詢問川普提出關稅、移民、減稅、法規鬆綁等大規模政策改革將對通膨、就業及整體經濟帶來如何影響，鮑爾回答，聯準會官員會等政策上路後再做評估。

全美金融(Nationwide Financial)首席經濟學家凱西．波斯特詹西克(Kathy Bostjancic)說，鮑爾談話透露著聯準會可能會到年中才會降息。她說：「大家都在觀望，包括聯準會。」

安奈克斯財富管理公司(Annex Wealth Management)首席經濟學家傑考布森(Brian Jacobsen)表示，聯準會似乎認為經濟卡在低失業率、通膨略高的狀態，聯準會聲明可以解讀為略帶鷹派立場，也就是利率若有稍微調整，恐讓經濟頓時失去平衡。

聯準會擔心就業市場趨勢疲軟，2024年裡將利率從5.3%降至4.3%。

聯準會 鮑爾 川普

上一則

回答紅藍卡改革「支支吾吾」 小甘迺迪聽證會挨轟

下一則

農業部華裔督察長 拒解職被強制帶離辦公室

延伸閱讀

川普與查克柏格握手言和內幕 Meta付高額和解金「加入核心圈」

川普與查克柏格握手言和內幕 Meta付高額和解金「加入核心圈」
川普下令擴建關達那摩灣拘留中心 揚言關押3萬非法移民

川普下令擴建關達那摩灣拘留中心 揚言關押3萬非法移民
受川普新規影響 史丹福多元、平等、包容政策或改變

受川普新規影響 史丹福多元、平等、包容政策或改變
聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不急 美國經濟仍穩健

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不急 美國經濟仍穩健

熱門新聞

川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10
川普透過世界經濟論壇演說後的Q&A直斥美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）（左二），令在場觀眾十分尷尬。(路透)

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

2025-01-23 20:26
為證明川普說到做到，白宮發言人李維特24日在社群平台上發布軍機準備遣送160名非法移民回瓜地馬拉的照片。(取自李維特X平台帳號)

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

2025-01-25 04:54
中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級