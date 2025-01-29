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川普查克柏格言和內幕 Meta付高額和解金進核心圈

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川普與查克柏格握手言和內幕 Meta付高額和解金「加入核心圈」

編譯盧思綸／即時報導
Meta執行長祖克柏（中）20日出席美國總統川普就職典禮。(美聯社)
Meta執行長祖克柏（中）20日出席美國總統川普就職典禮。(美聯社)

社群媒體臉書與Instagram在2021年曾因國會暴動案停用川普的帳號，遭川普提告，與查克柏格結下樑子；如今知情人士透露，其母公司Meta已經於29日與川普在白宮橢圓形辦公室達成和解，將支付約2500萬美元和解金，消息已經獲得Meta發言人證實。

華爾街日報報導，其中2200萬美元將用於川普總統圖書館基金，其餘部分將支付法律費用以及其他參與此案的原告。

知情人士表示，Meta不會承認有不當行為。

根據知情人士，這起訴訟在Meta執行長查克柏格於2024年11月前往海湖莊園拜訪川普、共進晚餐後有所進展。

據悉，當日晚餐結束時，川普提起訴訟問題，並表示必須解決了，查克柏格才能「進入圈子」。今年1月初，查克柏格再次前往海湖莊園，進行為期一整天的調解。期間川普曾以視訊出庭封口費案，還去打了高爾夫球，才再度出現商議與Meta訴訟一事。

其實，去年美國總統競選期間，隨著川普回鍋白宮機率逐漸增加，Meta已經在2024年7月上旬宣布取消川普在臉書與Instagram的帳號限制。

華爾街日報也描述，川普一直以來官司纏身，結果大多好壞參半，不過在他當選第二任期後，多家企業爭相與新政府建立關係，多起訴訟也發生轉變。

川普 查克柏格

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