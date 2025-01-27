TikTok解套？傳甲骨文將接手營運 川普：很多人跟我談

傳美國政府有意把TikTok交由甲骨文公司運作。圖為川普總統(左)21日在白宮與甲骨文董事長艾里森、日本軟體銀行執行長孫正義和OpenAI執行長奧特曼，針談AI發表談話。( 歐新社)

全國公共電台(NPR)25日獨家報導，為解救面臨美國國會「不賣就禁」法律的TikTok ，川普 政府正籌畫讓軟體公司甲骨文 與一群外部投資人接掌該平台的全球營運。川普同日說，正考量有意買下TikTok的數位潛在投資人。

川普25日搭空軍一號飛往佛州時對記者說，很多有實力的人都在和他討論收購TikTok，「我大概將在未來30天做出決定」，「若我們能拯救TikTok，我想會是好事」。但川普說他不是和甲骨文討論此事，也沒對此與甲骨文共同創辦人艾里森(Lawrence Ellison)談過。

對TikTok可能賣給美國買家，川普說美國將是很大的受益者；唯有美國能從中獲益，他才會推動。川普還說TikTok在他心中占有溫暖的一角，助他去年總統選戰時提升年輕選民的支持度。

NPR引述兩位知情人士報導，據正由白宮協商的協議，TikTok中國母公司「字節跳動」將保留TikTok少部分股權，但其演算法、資料數據的蒐集和軟體更新將由甲骨文監管。甲骨文是TikTok美國業務的主要雲端運算供應商，提供TikTok網路基礎設施。

該報導稱，這代表美國投資人將實際持有TikTok多數股分，但協議條件尚未拍板定案。國會去年4月通過俗稱「不賣就禁」的法律要求字節跳動在19日前轉讓TikTok，否則將在美國禁用。川普20日就任後就暫緩該法生效75天。

參與相關討論的人士說，目標是讓甲骨文有效監控並監管TikTok運作。字節跳動則不會完全退出，但中國人對TikTok的持股將降至最低。甲骨文和白宮官員24日已開會商討潛在協議，本周預計再開會。甲骨文有興趣購買數百億美元的TikTok股份，但其餘協議內容還在研議。其他參與談判的潛在投資人還有微軟。

消息人士指稱，各方對TikTok全球業務的估價不盡相同。唯白宮與談官員說，字節跳動喊出至少能賣得2000億美元。

路透25日也引述兩位消息人士跟進報導，甲骨文將負責處理TikTok所涉的美國國安問題。TikTok在2022年與甲骨文達成協議，將美國用戶個資儲存在甲骨文營運的雲端伺服器，以減輕華府的憂慮。

字節跳動現有的美國投資人可望參與協商中的協議，包括美國須斯罕那國際集團(Susquehanna International Group LLP)、泛大西洋投資集團(General Atlantic)、私募股權基金KKR(Kohlberg Kravis Roberts)和紅杉資本(Sequoia Capital)。