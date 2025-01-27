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TikTok解套？傳甲骨文將接手營運 川普：很多人跟我談

編譯高詣軒／綜合報導
傳美國政府有意把TikTok交由甲骨文公司運作。圖為川普總統(左)21日在白宮與甲骨文董事長艾里森、日本軟體銀行執行長孫正義和OpenAI執行長奧特曼，針談AI發表談話。( 歐新社)
傳美國政府有意把TikTok交由甲骨文公司運作。圖為川普總統(左)21日在白宮與甲骨文董事長艾里森、日本軟體銀行執行長孫正義和OpenAI執行長奧特曼，針談AI發表談話。( 歐新社)

全國公共電台(NPR)25日獨家報導，為解救面臨美國國會「不賣就禁」法律的TikTok川普政府正籌畫讓軟體公司甲骨文與一群外部投資人接掌該平台的全球營運。川普同日說，正考量有意買下TikTok的數位潛在投資人。

川普25日搭空軍一號飛往佛州時對記者說，很多有實力的人都在和他討論收購TikTok，「我大概將在未來30天做出決定」，「若我們能拯救TikTok，我想會是好事」。但川普說他不是和甲骨文討論此事，也沒對此與甲骨文共同創辦人艾里森(Lawrence Ellison)談過。

對TikTok可能賣給美國買家，川普說美國將是很大的受益者；唯有美國能從中獲益，他才會推動。川普還說TikTok在他心中占有溫暖的一角，助他去年總統選戰時提升年輕選民的支持度。

NPR引述兩位知情人士報導，據正由白宮協商的協議，TikTok中國母公司「字節跳動」將保留TikTok少部分股權，但其演算法、資料數據的蒐集和軟體更新將由甲骨文監管。甲骨文是TikTok美國業務的主要雲端運算供應商，提供TikTok網路基礎設施。

該報導稱，這代表美國投資人將實際持有TikTok多數股分，但協議條件尚未拍板定案。國會去年4月通過俗稱「不賣就禁」的法律要求字節跳動在19日前轉讓TikTok，否則將在美國禁用。川普20日就任後就暫緩該法生效75天。

參與相關討論的人士說，目標是讓甲骨文有效監控並監管TikTok運作。字節跳動則不會完全退出，但中國人對TikTok的持股將降至最低。甲骨文和白宮官員24日已開會商討潛在協議，本周預計再開會。甲骨文有興趣購買數百億美元的TikTok股份，但其餘協議內容還在研議。其他參與談判的潛在投資人還有微軟。

消息人士指稱，各方對TikTok全球業務的估價不盡相同。唯白宮與談官員說，字節跳動喊出至少能賣得2000億美元。

路透25日也引述兩位消息人士跟進報導，甲骨文將負責處理TikTok所涉的美國國安問題。TikTok在2022年與甲骨文達成協議，將美國用戶個資儲存在甲骨文營運的雲端伺服器，以減輕華府的憂慮。

字節跳動現有的美國投資人可望參與協商中的協議，包括美國須斯罕那國際集團(Susquehanna International Group LLP)、泛大西洋投資集團(General Atlantic)、私募股權基金KKR(Kohlberg Kravis Roberts)和紅杉資本(Sequoia Capital)。

TikTok 甲骨文 川普

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