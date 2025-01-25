瞄準庇護城市洛杉磯 川普移民官黎明擴大突襲

川普政府25日擴大移民驅逐行動，黎明突襲「庇護城市」加州洛杉磯。(路透)

紐約郵報引述消息人士報導，川普 政府25日擴大移民驅逐行動，黎明突襲「庇護城市」加州 洛杉磯，而且預計每周七天不間斷，唯獨南加州野火重災區逃過清查行動。

「庇護城市」（sanctuary city）是指北美一些反對驅趕非法移民 的市鎮，這些城市通常不太會配合聯邦政府執行移民法，也就是不太會驅趕非法移民。

消息人士表示，驅逐移民是川普履行競選承諾「大規模打擊非法移民」的一環，目標鎖定有犯罪紀錄的移民，並且以全美大城市為主要行動地點。

報導指出，美國移民與海關執法局（ICE）探員及其他參與突襲行動的聯邦機構預計加班加點，以加速驅逐行動的進展。

截至25日下午，有關洛杉磯突襲行動的細節仍然不多，但消息人士透露，目前已經有移民被關押在加州拘留中心等待遣返。官員預計，這些拘留中心很快會滿員，聯邦當局正在尋找新地方收容被逮捕的移民。

川普簽署的行政命令大幅放寬限制，取消法院、教堂及其他「敏感地點」的禁止搜查令，這些場所經常被非法移民作為藏身地。

紐約郵報引述美國廣播公司新聞網（ABC News）指出，白宮將每天出動軍用飛機協助執行這項「邊境沙皇」號稱美國史上最大規模的驅逐行動。

ICE於24日報告稱，已逮捕593名非法入境的犯罪分子，並向地方當局發出449份「拘留令」請求，要求移交被列為驅逐目標的移民。