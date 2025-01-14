洛杉磯「斷崖野火」至少8死 起火點疑是元旦火災復燃
警消持續追查「斷崖野火」(Palisades Fire)起火原因之際，紐約時報13日報導，可以眺望太平洋及俯視寶馬山花園(Pacific Palisades)的山脊，可能就是至少造成八人喪生、燒毀5000棟房舍的這場野火起火點。
報導指出，洛杉磯警察局在山脊上頭骨岩(Skull Rock)附近已拉起犯罪現場的黃色封鎖線，燒得焦黑的樹叢、電子器材碎片，可能都是破案線索。頭骨岩是登山客熱門景點，現在則留著青少年狂歡之後隨地丟棄的啤酒瓶。
2025年元旦，山脊曾經發生火災，消防隊員以為火勢完全撲滅，但「斷崖野火」1月7日上午10時30分發生後迅速蔓延，火勢在強風助長下隨著南北向的天梅斯卡山脊步道(Temescal Ridge Trail)兩側延燒，一發不可收拾。紐約時報根據衛星影像分析與目擊者提供照片研判，元旦火災餘燼死灰復燃，可能是導致「斷崖野火」爆發原因。
「斷崖野火」起火之前大約一小時，住在寶馬山花園「飛地社區」(The Enclave)的律師吉勒爾(Ron Giller)與朋友一起登山，經過元旦曾經起火的區域。社區居民認為，元旦當天的火災起因是煙火施放。
元旦零時過後不久就有民眾報案說山脊發生火災，火勢蔓延大約8英畝才被撲滅。為避免火苗再起，某些消防隊員在野火撲滅之後留下觀察。被元旦大火燒得焦黑的地點，與後來被「斷崖野火」燒毀的某些寶馬山花園房屋，距離只有不到100呎。
吉勒爾說，7日早晨登山時，看到空氣中瀰漫著煙霧或沙塵。他指出：「看起來很像煙，但卻沒有火焰。」他表示，當時納悶著究竟是什麼狀況，猜想著是不是元旦野火並沒有完全撲滅，但覺得六天之前發生的野火應該不可能仍在冒煙。
與吉勒爾同行的友人費爾德(Alan Feld)說，當天有其他遊客坐在頭骨岩上，「因為風勢很大，我們還說希望他們沒有抽煙」。
「斷崖野火」出現時，寶馬山花園居民打911電話報警並為萬一需要撤離開始打包。起火後半小時，幾乎整個山坡陷入火海。一名消防隊員透過無線電向指揮中心回報說，大火出現在元旦野火焚燒處下方，幾分鐘便將燒到民宅。
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