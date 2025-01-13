我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖地牙哥加大拍下寶馬山野火全過程 從濃煙到燎原

TikTok恐被禁 大批美國用戶轉往小紅書

傳北京屬意馬斯克收購TikTok 與X共同經營

編譯盧思綸／即時報導
中國企業字節跳動旗下熱門短影音平台TikTok在美國「不賣就禁」法案將於19日生效。(路透)
中國企業字節跳動旗下熱門短影音平台TikTok在美國「不賣就禁」法案將於19日生效。(路透)

中國字節跳動旗下熱門短影音平台TikTok在美國營運即將迎來生死關頭，「不賣就禁」法案將在當地時間19日生效。彭博資訊報導，知情人士透露，中國官員正在評估一個潛在選項：若TikTok無法逃過禁令，可能由世界首富馬斯克收購TikTok在美國業務，並由X共同經營管理。

知情人士表示，北京官員強烈希望TikTok繼續由母公司字節跳動所有，字節跳動也正向美國最高法院提出上訴，因應即將到來的禁令。

然而，最高法院大法官在10日的辯論中暗示，他們很可能會支持這項法律。

報導指出，中國高層官員已經開始討論TikTok的應急計畫，這也是中方與川普政府合作的一環，其中一個選項涉及馬斯克。

知情人士透露，與川普身邊紅人馬斯克高調交易對北京政府具有一定吸引力，而且北京對TikTok最終是否出售擁有一定發言權。

馬斯克曾花費超過2.5億美元支持川普連任，並且在川普勝選後，被指派擔任改善政府效率的重要角色。

知情人士稱，北京討論的一種情況是，由馬斯克的X控制美國TikTok US 並共同經營業務。TikTok 在美國擁有超過1.7億使用者，可以幫助吸引廣告主。另外，馬斯克還成立了一家獨立的人工智慧公司xAI，該公司可從 TikTok 產生的大量數據中受益。

知情人士稱，北京官員尚未就如何推進達成任何堅定共識，他們仍處於初步審議階段。

TikTok 馬斯克 川普

上一則

紐時佛里曼：川普開格陵蘭玩笑 等同默許中國對台動武

下一則

被問對川普忠誠度 國安會文官開始打包走人

延伸閱讀

川普團隊研議關稅「逐月調高」2-5% 增加談判籌碼

川普團隊研議關稅「逐月調高」2-5% 增加談判籌碼
川普「打坐雕像」再現熱潮 電商平台出現仿製品

川普「打坐雕像」再現熱潮 電商平台出現仿製品
太空勁敵馬斯克與川普交好 貝佐斯：不擔心

太空勁敵馬斯克與川普交好 貝佐斯：不擔心
紐時：馬斯克到寶馬山花園社區支援救災

紐時：馬斯克到寶馬山花園社區支援救災

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20

超人氣

更多 >
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？
加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬
房子燒到只剩郵箱…洛杉磯中產家庭 所有資產灰飛煙滅

房子燒到只剩郵箱…洛杉磯中產家庭 所有資產灰飛煙滅