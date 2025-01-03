暗殺、輕生、彈劾…南韓歷任總統深陷「青瓦台詛咒」

南韓總統朴槿惠(左)下台後，喪失總統任內享有的檢控豁免特權，之後因「親信門」中涉嫌犯下的各項罪行，被追究刑事責任。(美聯社)

南韓 檢調單位3日執行命令，逮捕第20任總統尹錫悅 ，讓「青瓦台詛咒」重新受到關注，歷任總統下場都相當悲慘，包括被暗殺、推翻、輕生、入獄、彈劾 等。

歷任南韓總統最後的結局，善終者屈指可數，大多數總統落得身敗名裂或者身陷囹圄的下場。

南韓自從1948年建國開始，截至目前，總統選舉已歷經20屆，前後約有13位政客成為總統。他們的結局大致可分為四類，第一類是在總統任職期間，受到各種因素的影響被迫下台；第二類是在總統任職期間或退休後被檢舉揭發出犯罪罪證，從而鋃鐺入獄；第三類則是意外身亡或被迫自殺；第四類則是在任期間頒布的政策或者退休後爆出醜聞，從而負面新聞纏身。

青瓦台於1948年至2022年間為南韓的總統府，曾為南韓的最高權力象徵。(美聯社)

開國總統李承晚 任內下台

在總統任期被迫下台的南韓總統最為典型的代表，是開國總統李承晚。他連任三屆總統，但在朝鮮戰爭結束後被民眾推翻下台。李承晚下台後，尹潽善成為了第二任總統，但他擔任總統僅兩年，便因軍事政變終止了任期。

崔圭夏是第四任總統，他臨危受命成為新總統，但任職期間，南韓政壇派系鬥爭激烈，他也因此被迫下台。

南韓前總統盧武鉉2009年因涉嫌貪汙而在自宅的後山跳崖自殺，外界認為與家人、親信以及自己遭到調查，情緒低落脫不了干係。(路透)

盧泰愚、李明博 貪腐入獄

南韓鋃鐺入獄的總統多達四位。在任職期間未能經受權力的誘惑，利用總統的職權貪腐，便是盧泰愚和李明博入獄的主要原因，全斗煥除貪腐外，還涉及其他多種危害南韓的罪名。而朴槿惠則是因為閨密干政的醜聞被彈劾，進而鋃鐺入獄。

圖為南韓前總統李明博2018年5月23日首次出庭受審。(路透)

朴正熙被刺殺 盧武鉉跳崖

在總統任期意外身亡的是朴正熙，他上台後採用獨裁統治引發不滿，共遭三次刺殺，最後被南韓前中央情報局局長金載圭刺殺身亡。第16屆盧武鉉遭遇國會彈劾風波後，又陷入受賄醜聞中，在一系列打擊下，他於2009年跳崖身亡。總統深陷到負面醜聞中，使得外界形象一落千丈的南總統包括金泳三與金大中。

金泳三、金大中 家人涉案

金泳三因為未能及時處理亞洲金融危機造成的危局從而國民支持率大跌，外加受到兒子入獄事件的影響，造成了他在南韓民眾心中的形象一落千丈；金大中同樣是因為家人的負面新聞而受困擾，兩個孩子都涉嫌犯罪，讓他飽受民眾指責。

南韓總統尹錫悅因戒嚴令遭國會彈劾，南韓執法人員當地時間3日到總統官邸執行逮捕，尹錫悅的支持集結在官邸門外。（歐新社）

南韓總統尹錫悅因戒嚴令遭國會彈劾，南韓執法人員當地時間3日到總統官邸執行逮捕，尹錫悅的支持集結在官邸門外。（歐新社）

南韓總統作為最高行政領袖，卻頻繁爆發出醜聞，從而落得不得善終的下場，這與南韓獨特的國情有關。從前任總統們的結局或許可以推測出尹錫悅未來的下場，恐無法擺脫南韓總統的「青瓦台詛咒」。

儘管尹錫悅競選總統成功後，在2022年的3月20日便對外宣布，青瓦台日後不再用作總統府，而會作為旅遊景點對外界開放，新的總統府設在位於南韓首爾市的國防部大樓，但這並未給他帶來一個圓滿的結局。