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紐奧良恐攻／成本低且造成大量傷亡 車輛已成恐攻主要工具

編譯徐薏茹／綜合報導
元旦凌晨3時15分在紐奧良法國區，一輛白色電動皮卡車高速衝撞慶祝新年狂歡人群，造成至少15人死亡。圖為一位婦女在二樓陽台查看恐攻現場。(取自X平台)
元旦凌晨3時15分在紐奧良法國區，一輛白色電動皮卡車高速衝撞慶祝新年狂歡人群，造成至少15人死亡。圖為一位婦女在二樓陽台查看恐攻現場。(取自X平台)

成本低且容易操作的駕車衝撞已經迅速成為全球最致命的一種恐怖攻擊形式，新冠疫情後駕車恐攻變得更加頻繁，在世界各地導致多人傷亡。

專家指出，近年車輛攻擊增加的原因有幾種，其中較明顯的是疫情後對戶外活動的關注提升、卡車或汽車容易取得，以及此類攻擊容易執行。

東北大學(Northeastern University)犯罪學、法律與公共政策教授福克斯(James Alan Fox)表示，雖然車輛衝撞在美國的大量傷亡事件中相對罕見，但與槍擊事件相比，「車輛衝撞可能相當致命」。

福克斯說：「在美國，鑑於高威力槍枝的盛行程度，我認為車輛衝撞仍占較小的比例。當然，如果可能的話，設置障礙物和封街來保護群眾會有幫助，但在大部分的情況下，這可能不太實際。」

根據一名研究員對全球恐怖主義資料庫(Global Terrorism Database)的分析，在2016年全球所有恐怖攻擊相關死亡案例中，車輛攻擊導致的死亡人數占了一半以上。

恐怖主義與大量傷患事件攻擊研究員豪瑟(Ryan Houser)指出：「車子容易取得的特性使這類攻擊對任何聚集的人群構成廣泛的威脅，無論是新年活動或者只是波旁街一個普通的周末。」

豪瑟表示，全球的車輛衝撞攻擊事件增加是因為這種方式確實有效。

他在研究中寫到：「車輛衝撞攻擊能夠進一步使恐怖主義大眾化，這種成功的攻擊僅需要殺戮的意願，而且只要一人行動即可完成。在新冠疫情過後的世界，戶外活動和聚會更加普遍將進一步使大量人群暴露於潛在的安全漏洞中，使他們處於成為車輛恐攻受害者的風險中。」

豪瑟指出，車輛衝撞能迅速造成大量死傷，因為這類攻擊能在幾秒鐘內結束，使警方難以即時回應，「一輛車就有可能造成大量傷亡事件，使地方和互助資源難以因應，此外，車輛衝撞導致的創傷性損傷可能使急診室和手術室的醫療能力難以負荷。」

疫情 東北大學 槍擊

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