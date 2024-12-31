卡特晚年仍肯定美中建交 對「背棄台灣」毫無愧疚

1978年12月27日，美國派副國務卿克里斯多福率代表團來台協商與中華民國斷交的後續事宜。克里斯多福出松山機場時，座車被抗議群眾包圍。(本報系資料照片)

前總統卡特任內最重大的外交決策就是與中華民國 斷交並與中華人民共和國建交。卡特2019年在美中建交40周年之際曾接受美國之音專訪，認為美中建交有助中國改革開放，讓太平洋維繫數十年和平，但對於犧牲台灣仍避重就輕。

卡特1999年3月曾應邀訪台並發表演說。卡特演講後，當時的桃園縣長呂秀蓮 公開詢問卡特：「你身為一位著名的鼓吹人權者，卻犧牲了許多台灣的菁英…當你提到人權及民主，請不要忘了台灣人民為此付出多少代價。」最後說「卡特總統先生，你欠台灣一個道歉」，卡特當時以「我不認為我需要道歉」回應，呂秀蓮調頭離開會場。

卡特在總統任內決定與中華民國斷交，對台灣造成極大衝擊。時任駐美代表處秘書的外交部前部長程建人說，「最好的朋友給你來一刀，大家非常傷心」，更是他派駐華盛頓多年來「最冷的冬天」。

程建人表示，美國對中政策1971年就開始了，時任美國總統尼克森先派國務卿季辛吉密訪中國，隔年親自訪中，並簽署上海公報；當時政府已知美國與中共建交是早晚的問題。

程建人回憶，台北在美國宣布與斷交前的七個多小時掌握，半夜三更把蔣經國總統叫醒。1978年12月15日當時美國駐華大使安克志告知兼任總統秘書的新聞局副局長宋楚瑜「有要事必須向蔣總統單獨報告」，希望次日上午9時晉見；深夜11時40分安克志又致電要求提前至7時，宋楚瑜問：「是不是『那件事』要發生了？」安克志回說「我奉命不能在此提」，宋表示如此大事應現在就見，安克志請示華府獲准後，於隔日凌晨2時10分抵達七海官邸報告卡特的決定，卡特隨即於上午10時（美國時間15日晚間9時）在白宮 上電視宣布與台斷交。

1978年12月27日，卡特派副國務卿克里斯多福率團到台北談判斷交事宜，代表團車隊駛離松山機場就遭大批民眾包圍；民眾朝座車投擲雞蛋與石塊，並以竹竿擊破座車擋風玻璃，讓陪同的安克志大使受傷。

卡特在卸任後的專訪中說，他入主白宮前就決定和中國建交，因為美國在太平洋經歷二戰、韓戰、越戰，想建立和平；1979年以來，太平洋沒發生戰爭，部分原因是美中的良好關係。

卡特坦承當時國務院很多人反對和中國建交，談判函電都從白宮發往中國，中方也直接回復白宮，繞過國務院，只有白宮國安顧問布里辛斯基等少數人知情，「整個建交談判過程保密做得非常好」。

美台1979年元旦斷交後，卡特政府在1月底向國會提出「綜合法案」，大致規範美台斷交後的非官方關係，沒提及對台安全保障，但在台灣全力遊說下，友台的眾院外交委員會主席查布洛基在2月底領銜提出「台灣關係法」提及台灣安全、對台軍售，3月底在兩院以壓倒性票數通過，卡特才不情願的簽署。

卡特自稱任內最有長遠意義的重要成果就是促成美中建交，自認與中國建交並和平相處符合美國利益，但對於背棄台灣，沒有顯現絲毫愧疚。