說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

近百名中國投資人因向約翰霍普金斯大學醫學院校區的「巴爾的摩旅享家酒店」投資多達4700萬元，卻未獲美國綠卡，並可能血本無歸，向開發商興訟。(取自Marriott酒店官網)

馬里蘭州巴爾的摩市有前科的房地產開發商利普斯坎(Ronald Lipscomb)因向中國投資 人承諾，投資他蓋的飯店可取得美國公民身分，而且第一年就會賺錢，結果工程進度緩慢，建設成本大增，2024年夏季因還不起2100萬元的銀行貸款 而宣告破產，上百名中國投資人向利普斯坎等人興訟，控告他們投資詐欺。

「巴爾的摩旗幟報」(Baltimore Banner)報導，根據12月向巴爾的摩巡迴上訴法院提出的訴訟，利普斯坎與他生意夥伴2014、2015年前往中國，舉辦投資項目推介會；近百名中國投資人表示，利普斯坎等人對他們說，每人投資50萬元，即投資總數4700萬元，就可在約翰霍普金斯大學醫學院校區，興建15層樓「巴爾的摩旅享家酒店」(Residence Inn Baltimore)；訴狀並指控，利普斯坎等人另用EB-5投資簽證 ，誤導中國投資人以為他們可以永久在美國居住。

該飯店2017年竣工，但過去一直未對外公布的財務狀況卻水深莫測；直到今年夏天，一樁訴訟才揭露該飯店已拖欠銀行貸款2100萬元。目前放款行有望取回自己放貸款項，但中國投資人則有血本無歸之虞，有多達44人參與興訟。

報導說，2000年代初期，約翰霍普金斯大學校方及其他有關人士整頓醫學院校區，取得現稱老鷹公園(Eager Park)的88英畝土地，過程中拆遷700多戶非裔人家，以便造出新的開發土地；其中有塊地在2015年以10元的價格，賣給利普斯坎等開發商團隊。

大約在同時，利普斯坎向中國投資人做推介，其中有一提案備忘錄，預測飯店開張第一年就可能獲利，且將每年支付投資人利息。訴訟書指出，這些保證都沒實現。

飯店2018年開始營運，接下來以各種藉口向投資人說虧損中，他們給出的理由包括旅店行業不景氣、校方要求降低房價以便吸引住客、新冠疫情以及員工組工會等等。2023年11月投資人更接到文件，告知飯店營收不足，且已向銀行貸款違約。銀行排求償第一順位；個別投資人接獲通知，說他們最初投資的50萬元幾乎血本無歸。

報導說，中國人投資還有另一個理由；利普斯坎等人對他們說，如果最低投資50萬，創造至少10個就業機會，就能透過EB-5投資簽證計畫，取得美國綠卡。那項計畫到2022年已提高到80萬元。

但很多吸引外國投資的美國人會濫用投資計畫，向外國投資人敲骨吸髓。利普斯坎等人有多種動機拉高、借用及花用遠比必要資金更多的錢。以巴爾的摩住居酒店一案，194間客房的該飯店2017年落成時，開發總成本已達8660萬元，是可堪相比飯店的近三倍。

報導說，至「巴爾的摩旗幟報」截稿時，利普斯坎未回覆查詢。