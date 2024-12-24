拜登卸任前為37死囚減刑 改為終身監禁…川普加速死刑計畫受挫

拜登總統卸任在即，23日宣布給予37名死囚減刑，改為終身監禁，此舉也引起部分家屬憤怒。（美聯社）

再過幾周，支持擴大執行死刑的前總統川普 將二度執政，拜登 總統23日宣布為目前40名聯邦死刑犯其中37人減刑，改判終身監禁不得假釋。獲得赦免死刑的對象，包括殺害警察、軍官而被定罪的殺人犯，在聯邦管轄土地殺人、搶銀行或毒品交易致人於死的罪犯，以及在聯邦監獄殺害警衛或受刑人的罪犯。

40聯邦死刑犯剩3人

拜登宣布減刑之後，只剩3名聯邦死刑犯將面臨處決：2015年南卡羅來納州 非裔教堂槍擊案兇手魯夫(Dylann Roof)、2013年波士頓馬拉松賽爆炸案兇手查納耶夫(Dzhokhar Tsarnaev)、2018年匹茲堡猶太會堂槍擊案兇手鮑爾斯(Robert Bowers)。

拜登發表聲明說，公職生涯向來致力於降低暴力犯罪、確保司法制度公平有效。他表示：「今天，我為40名聯邦死刑犯裡的37人減刑，改為終身監禁不得假釋。」

拜登表示，為聯邦死刑犯減刑與總統任內暫停處決聯邦死囚的作法一致，除了恐怖主義犯罪與基於仇恨的大規模屠殺案之外。

引發正反兩極輿論反應

聯邦死刑犯減刑終身監禁不得假釋，引起正反兩極輿論反應。

川普發言人史蒂芬．張(Steven Cheung)說，獲得減刑的都是世界上最惡劣的兇手，拜登令人感到深惡痛絕(abhorrent)的決策，「根本是打臉被害者、被害者家屬以及親人」。

海瑟‧透納(Heather Turner)的母親2017年在南卡羅來納州康威(Conway)銀行搶案中喪命。她在臉書(Facebook)發文寫道，拜登絲毫不顧受害者，過去7年承受的傷痛筆墨難以形容，持續數周法庭審判希望伸張正義，「如今看來只是浪費時間」。

遭謀殺殉職的俄亥俄州警官賀斯特(Bryan Hurst)遺孀吉布森(Marissa Gibson)說，拜登決定完全破壞聯邦司法制度。

長期主張廢除死刑的美國天主教主教大會(US Conference of Catholic Bishops)發表聲明說，拜登決策讓美國人道尊嚴向前邁出重要一步。

川普上一任共13人伏法

川普競選期間曾說，當選後將擴大執行死刑。美聯社分析，拜登為37名死刑犯減刑，讓川普1月20日就職之後加速執行死刑的計畫受挫。

川普第一任執政期間總共有13名聯邦死囚伏法，人數超過美國現代史上任何總統。