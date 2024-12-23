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暗示另有去處… 川普二媳婦 退出遞補佛州聯邦參議員

編譯陳韻涵／綜合報導
川普的二媳婦賴拉‧川普21日宣布，退出佛羅里達州聯邦參議員遞補，並暗示另有去處。(路透)
川普的二媳婦賴拉‧川普21日宣布，退出佛羅里達州聯邦參議員遞補，並暗示另有去處。(路透)

川普的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)21日宣布，退出佛羅里達州聯邦參議員遞補，感謝大家支持並表示「1月將有重大宣布」。

總統當選人川普11月提名佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)出任國務卿，參議員遞補人選則由佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)決定，任期兩年，直到2026年舉行特別選舉。

媒體報導賴拉可能出線，她月初受訪曾表示，非常樂意效力。 

不過，賴拉21日在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道：「經過深思熟慮和許多人的鼓勵，我決定退出參議員遞補人選之列。」

賴拉另外透露，「1月將有重大宣布。」

美聯社分析，鑑於賴拉高調的政治形象及與川普的關係，她之後的行動可能影響共和黨政治。

賴拉幾周前宣布她將辭去共和黨全國委員會(Republican National Committee, RNC)共同主席的職務，讓人臆測她是否可能進軍參院。

川普的盟友呼籲德桑提斯提名川普的兒媳婦賴拉‧川普，她今年擔任共和黨全國委員會聯合主席，輔選有功。

川普本月16日在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)召開11月勝選以來首次記者會時則說說：「我可能不希望(賴拉遞補參議員)」，「州長(德桑提斯)做得很好。這是他的選擇，與我無關」。

知情人士透露，德桑提斯列入考慮的人選另有佛州檢察長艾希莉‧穆迪(Ashley Moody)。

魯比歐的新職位將很快獲得參議員核准，德桑提斯表示，可能於1月初宣布下一任參議員人選。

川普 參議員 德桑提斯

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