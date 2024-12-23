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「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

控收費敲竹槓 川普揚言收回巴拿馬運河 巴總統回擊

編譯盧思綸／綜合報導
巴拿馬運河是全球重要貨運通道，圖為馬士基海運的金牛輪通過巴拿馬運河。(路透)
巴拿馬運河是全球重要貨運通道，圖為馬士基海運的金牛輪通過巴拿馬運河。(路透)

美國總統當選人川普21日發文說，巴拿馬運河向通行的美國海軍和商業船隻徵收不公平的費用，要求對方降低收費，否則巴拿馬應將該運河歸還給美國。

彭博資訊報導，美國是巴拿馬運河最大客戶，約占每年通過該運河貨物的四分之三。川普在自創社群平台真實社群說，目前因巴拿馬運河被巴拿馬所課的費用「太扯了」，特別是鑒於美國對巴拿馬施予的「極大慷慨」，「我國一整個被敲竹槓，這種狀況必須馬上停止」。

川普稱當年運河歸還巴拿馬「愚蠢」

美國在1914年完成橫越中美洲地峽的82公里巴拿馬運河，但根據1977年民主黨籍時任總統卡特簽署的條約，美方1999年將運河歸還巴拿馬，此舉被川普稱為「愚蠢」。

川普說，該運河不是為了其他人的利益而交出，只是作為與美國和巴拿馬合作的象徵。川普還說，只有巴拿馬能管控該運河，不是中國或任何其他國家，也絕不容許該運河落入錯誤的人手上；若巴拿馬無法確保該運河營運安全、效率高又可靠，「我們(美國)會要求巴拿馬運河回到我們手中」。

一艘香港貨櫃船8月份通行巴拿馬運河的「清水」船閘。(路透)
一艘香港貨櫃船8月份通行巴拿馬運河的「清水」船閘。(路透)

路透報導說，川普似乎就中國對該運河的潛在影響力示警，該發文也是美國領袖聲稱可能施壓主權國家交出領土的極罕見案例。中國是巴拿馬運河第二大客戶，位於香港的一家中國公司控制該運河五個鄰近港口的兩個，分別坐落運河兩端。

巴總統強力反擊：運河主權不容談判

巴拿馬總統穆利諾周日下午發布了一段視頻稱，巴拿馬的獨立是不容談判的，而且中國對運河的管理，沒有任何影響力。他還為巴拿馬收取的通行費率進行辯護，稱這些費率並不是「一時興起」設定的。巴拿馬運河管理局表示，2024年該運河為巴拿馬國庫貢獻24.7億美元，連續第二年下降。

巴拿馬運河占全球海運貿易的2.5%，每年容許多達1.4萬艘船隻通過，除了造就巴拿馬3.1%的國內生產毛額，也對美國透過來自亞洲的貨櫃船進口汽車和貨品，以及美國出口液化天然氣等商品至關重要。該運河主要使用國還包括日本、南韓。

氣候變遷有關連的長期乾旱，已影響巴拿馬運河運送船隻往返大西洋和太平洋的能力。白宮國家經濟委員會主任布蘭納德本月稍早說，這些干擾加劇供應鏈壓力，推動通膨上升。

巴拿馬運河是全球重要貨運通道，圖為長榮海運的長賢輪通過巴拿馬運河。(路透)
巴拿馬運河是全球重要貨運通道，圖為長榮海運的長賢輪通過巴拿馬運河。(路透)
「海洋光輝號」郵輪進入巴拿馬運河米拉弗洛船閘。(路透)
「海洋光輝號」郵輪進入巴拿馬運河米拉弗洛船閘。(路透)

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