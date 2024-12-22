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又抹黑跨性別 川普：美官方政策將只有兩種性別

安倍昭惠籲珍惜台灣這個國家 稱川普不是想戰爭的人

又抹黑跨性別 川普：美官方政策將只有兩種性別

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
總統當選人川普矢言於上任首日「停止跨性別精神錯亂」。（路透）
總統當選人川普矢言於上任首日「停止跨性別精神錯亂」。（路透）

總統當選人川普今天矢言於上任首日「停止跨性別精神錯亂」。他並承諾「不讓男性參加女子體育」，並強調美國政府的官方政策「將只有兩種性別：男性和女性」。

法新社報導，川普在亞利桑納州鳳凰城（Phoenix）的活動中說：「我將簽署行政命令，終結兒童生殖器殘割、將跨性別者逐出軍隊和我們的小學、中學和高中。」

他同時承諾「不讓男性參加女子體育」，強調「美國政府的官方政策將只有兩種性別：男性和女性」。

川普在11月大選其中一個搖擺州舉行的保守派年度盛會AmericaFest大會中，進一步承諾針對「移民犯罪」採取更嚴厲措施，並且重申由華府控制巴拿馬運河（Panama Canal）的承諾。

跨性別議題近年來困擾美國政壇，民主黨和共和黨控制的州在諸如醫療、哪些關於該主題的書籍可以在公共或學校圖書館上架等政策上南轅北轍。

川普說：「1月20日，美國將從漫長、可怕失敗、無能、舉國衰退的4年翻開新頁，我們將開創和平、繁榮和偉大的新時代。」

「我將結束烏克蘭戰爭、我將結束中東的混亂，而且我會阻止，我承諾，第三次世界大戰。我可以自豪地宣布…美國的黃金時代操之在我們手上。」

川普 跨性別 亞利桑納州

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