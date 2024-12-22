我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市迎初雪兩樣情 民眾好興奮 店家生意冷清

亞利桑納「惡棍網紅」博流量 在沃爾瑪超市亂噴殺蟲劑

任期進入倒數 拜登撤回保障跨性別運動員提案

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
多家媒體今天報導，美國總統拜登先前計畫從「1972年教育法修正案」第九條（Title IX）延伸，制定一項規則來保障大學跨性別運動員權益，現在決定放棄這項計畫。（路透）
多家媒體今天報導，美國總統拜登先前計畫從「1972年教育法修正案」第九條（Title IX）延伸，制定一項規則來保障大學跨性別運動員權益，現在決定放棄這項計畫。（路透）

多家媒體今天報導，美國總統拜登先前計畫從「1972年教育法修正案」第九條（Title IX）延伸，制定一項規則來保障大學跨性別運動員權益，現在決定放棄這項計畫。

路透社報導，在政權過渡期間，即將卸任政府通常會加快或放棄推動行政措施，以防新任總統扭曲原本計畫的意圖。

這項規則原本旨在防止學校在無正當理由下禁止跨性別運動員參賽，自2023年首次提出後經歷多次延宕，導致時間緊迫，因為新總統將於明年1月20日宣誓就職。

這是拜登先前根據「第九條」將民權保護範圍擴大到LGBTQ+學生更廣泛規則的一部分，這項被放棄的計畫本要防止完全的歧視，但會有一些限制。

如果校方能夠根據競賽「公平性」或減少受傷風險的考量，找到調整的理由，那麼校方就有空間繞過這項規則。

這項規則本來是一種妥協，支持者希望為跨性別運動員提供更好的保護，而反對者則批評它未能充分保護運動員並確保公平。

關於「第九條」的更廣泛政策已於今年春天敲定，但在數個州面臨法律挑戰，至今未能在全國範圍內實施。另一項關於跨性別運動員的規則可能也會面臨類似的法律挑戰。

今年4月眾議院通過一項政黨壁壘分明的法案，禁止出生判定為男性的運動員成為跨性別女性參加聯邦資助的大學競賽。這項法案在參議院未能通過而夭折；拜登表示，即便參議院通過該法案，他也會加以否決。

跨性別 拜登 參議院

上一則

美中晶片戰 中在傳統製程晶片漸占上風 為美企帶來隱憂

下一則

不是三星董座李在鎔 美國大選後 搶頭香見到川普的南韓企業家是他

延伸閱讀

Nvidia晶片被點名違規轉賣中國 美擬祭新行政命令防堵

Nvidia晶片被點名違規轉賣中國 美擬祭新行政命令防堵
參院85:11通過臨時開支法案 午夜期限過後拜登簽字 政府關門危機解除

參院85:11通過臨時開支法案 午夜期限過後拜登簽字 政府關門危機解除
觀察站／殺手鐧被拜登用完？川普日前1句話透露對中制裁轉向

觀察站／殺手鐧被拜登用完？川普日前1句話透露對中制裁轉向
拜登考慮寬延數十萬臨時合法移民 阻撓川普大規模驅逐

拜登考慮寬延數十萬臨時合法移民 阻撓川普大規模驅逐

熱門新聞

總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
依法凡1960年及以後出生者，明年要到67歲才能獲得全額社安金。圖為伊利諾州社安局大樓。(美聯社)

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

2024-12-15 05:09
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

2024-12-19 10:45
美國國務卿布林肯。（路透）

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

2024-12-18 23:20
候任總統川普(右)訴ABC主播史蒂法諾普洛(左)毀謗，獲1500萬和解金。(美聯社)

川普勝利 訴ABC新聞誹謗案 獲1500萬和解金

2024-12-14 17:03
總統當選人川普(圖)以「十足毒害」羞辱已辭職的加拿大副總理兼財政部長方慧蘭，並續嘲笑加國總理杜魯多為「大加拿大州」州長。(路透)

川普再補2刀 罵方慧蘭「十足毒害」 嘲杜魯多「加拿大州長」

2024-12-18 13:02

超人氣

更多 >
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
放不下？吳奇隆、劉詩詩傳婚變 前妻點讚1「尷尬」留言

放不下？吳奇隆、劉詩詩傳婚變 前妻點讚1「尷尬」留言
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切
洛杉磯屋主砍薪50元 園丁「報復」摘光柿子樹

洛杉磯屋主砍薪50元 園丁「報復」摘光柿子樹
南加蒙市華女經營妓院被捕 兩名中國籍女子脫困

南加蒙市華女經營妓院被捕 兩名中國籍女子脫困