川普警告強生「行動不果決難續任議長」 2共和黨議員挺馬斯克出任

總統當選人川普(左)19日威脅眾院議長強生(右)職位恐難保。(路透)

總統當選人川普 19日早晨接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時說，共和黨 籍眾院 議長強生(Mike Johnson)如果果決行動、對政府開支法案採取強硬立場，「就可以輕輕鬆鬆繼續當議長」。川普受訪時表示，如果任何人支持沒有處理舉債上限的法案，未來在黨內初選中將遭受挑戰以及唾棄。

在川普發話後，肯塔基州共和黨籍國會參議員保羅(Rand Paul)，以及喬治亞州共和黨籍國會眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)立即敲邊鼓，提議讓帶頭反對開支法案協議，又力挺川普的科技業巨頭馬斯克(Elon Musk)擔任眾院議長。畢竟，憲法並未要求該職位須由民選官員擔任。

川普表示，強生如果拿出果決行動，對政府開支法案採取強硬立場，排除「民主黨設下的所有圈套」，在下屆國會「就可以輕輕鬆鬆繼續當議長」。

他說，如果任何人支持沒有處理舉債上限的法案，未來在初選當中將遭受挑戰以及唾棄。川普形容舉債上限是「民主黨的流沙」(Democrat quicksand)。

副總統當選人范斯(JD Vance)18日晚間與強生討論約一小時後對媒體說，某些問題可望獲得解決，但還要持續努力。

共和黨內部意見分歧之下，如何讓聯邦政府預算案即時過關、避開政府部門關門危機，成為強生能否續任議長的重大考驗。眾院議長投票將於2025年1月3日舉行。

強生推出1547頁的臨時開支法案18日遭到共和黨國會議員強力反對，如果在20日期限內仍未解決預算問題，聯邦政府某些機關21日便將關門。

福斯數位新聞報導，多名共和黨眾議員匿名受訪時說，強生在1月初將面臨想要爭取議長的其他競爭者。

消息人士說，共和黨高層屬意的議長人選是目前眾院共和黨團第三號人物、黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)。共和黨佛羅里達州州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)以及眾院司法委員會主席、共和黨俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)等，則被點名有可能取代強生。

而保羅19日在社媒X發文說，「眾院議長不必是國會議員」、「沒有什麼比選舉伊隆．馬斯克更能擾亂(指華府政壇)沼澤了」。

格林則在一篇引用保羅的話的貼文中表示，她願意支持馬斯克取代強生；她在X平台上寫道，「我願意支持 @elonmusk 擔任眾院議長。只有透過控制國會來實現真正的政府效率，才能真正實現DOGE」。