川普團隊擬擴大GPS電子腳鐐監管 目標未在押的無證客

川普政府過渡團隊考慮擴大使用腳踝監視器，用於追蹤不在聯邦移民拘留所內的非法移民。圖為無證移民搭巴士從德州前往紐約市。(路透)

川普政府過渡團隊為加強監控未在押的無證客，正考慮擴大使用腳踝監視器，用於追蹤不在聯邦移民拘留所內的非法移民 。

擴大GPS監控是共和黨 多年政見之一。川普則已承諾將在宣誓就職後啟動大規模驅逐非法移民行動；他的過渡團隊開始計畫實現目標。福斯新聞數位頻道獲悉，川普過渡團隊考慮大幅擴展佩戴在無證客腳踝的GPS監視器追蹤方式。

多位熟悉討論的消息人士表示，候任政府首要任務是拘留和驅逐非法移民，首先要阻止他們進入美國。然而，與目前未被拘留的數百萬名無證客相比，移民和海關執法局(ICE )的拘押能力為數萬人，預計官員還將加強監控未被拘留者，直到他們被驅逐為止。

根據「拘留替代方案」(Alternatives to Detention，ATD)計畫，新抵境的非法移民接受法庭訴訟時，會受到佩戴腳踝或腕戴設備的監控或使用手機應用程序，並要求他們向ICE報到。

據ICE截至11月數據，目前有18萬7747人受到技術監控，其中約2萬5000人透過腳踝監視器或腕戴裝置監控。

ATD和ICE支持者認為，受監控的登記者遵守程度很高，而且比拘留便宜，前者每天8元，後者每天150元。但部分移民活動人士抨擊ATD計畫是在創建「數位監獄」；一些右翼人士認為該技術需要擴展，才可在獲得最終命令之際，追蹤並驅逐非法移民。

GPS監控使用增加，也有可能伴隨對不合規定行為的相關處罰，但目前不清楚這些處罰有哪些。

增加ATD未在押非法移民數量，一直是共和黨人的首要任務。今年已由德州共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)和德州共和黨籍國會眾議員奈爾斯(Troy Nehls)提出「喬斯林正義法案」(Justice for Jocelyn Act)，將要求政府將所有未拘留的非法移民持續納入GPS監控。該法案還要求那些登記者須在晚上10時到早上5時之間在家，任何不遵守規定的人都將被驅逐。