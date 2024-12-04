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南韓短命戒嚴／美國事前不知情 鬧劇考驗盟友關係

記者張文馨／華盛頓報導
在南韓總統尹錫悅發布的戒嚴令被國會推翻之後，軍隊與警察紛紛撤離國會，戒嚴令在當地時間4日清晨4時30分內閣會議宣布取消。(歐新社)
在南韓總統尹錫悅發布的戒嚴令被國會推翻之後，軍隊與警察紛紛撤離國會，戒嚴令在當地時間4日清晨4時30分內閣會議宣布取消。(歐新社)

針對南韓戒嚴，美國副國務卿坎伯(Kurt Campbell)表示，美國密切關注南韓局勢發展，希望政治爭端能以和平且合法的方式解決。日本政府相關人士則表示，「相當令人震驚，將密切關注今後局勢」。

南韓總統尹錫悅當地時間3日晚間11時宣布實施緊急戒嚴法，宣稱這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制，不久後遭到南韓國會投票反對；數小時後尹錫悅又發表聲明，宣布解除戒嚴令，並撤出執行戒嚴令的軍警。

美國國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel)在例行記者會說明，美方事前不知尹錫悅的行動，正關注事態發展，也與南韓方面保持聯繫。

被問到是否支持南韓依據國會表決結果解除戒嚴狀態，巴特爾表示，美國當然希望看到該國遵守該國法令，最終，美國希望看到政治爭端以和平且合法的方式解決，而立法機關的表決也符合這樣的做法。

坎伯3日上午在國務院出席大阪世博美國館吉祥物公布活動時表示，美國總統拜登、白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)與國務卿布林肯(Antony Blinken)都已聽取最新狀況的簡報，且美韓各層級官員都保持積極溝通狀態，盼任何政治爭端都能照法治和平解決。

坎伯表示，「我要強調的是，我們與南韓的聯盟堅如磐石，我們會在這個不確定的時刻堅定地支持南韓。我也想強調，我們高度期盼任何政治爭端都能按照法治和平解決」。

在南韓總統尹錫悅於當地時間4日凌晨4時半宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊後，白宮國家安全委員會發言人表示感到鬆一口氣，強調民主是美韓聯盟的基礎，會持續監察情況。

華府稍早表示，事前沒有收到尹錫悅會宣布戒嚴的消息。

另據日本媒體報導，日本政府相關人士說，對於尹錫悅突然宣布實施緊急戒嚴法感到十分震驚，「本來就一直在關注他要如何克服低支持率的問題，但沒想到他竟然會採取這樣的方式」。

紐約時報報導指出，拜登政府一直稱南韓為民主的典範，尹錫悅政府的戒嚴令鬧劇也考驗拜登政府與美國的這一盟國的關係。

美國副國務卿坎伯(中)3日表示，美國密切關注南韓局勢發展，希望政治爭端能以和平且...
美國副國務卿坎伯(中)3日表示，美國密切關注南韓局勢發展，希望政治爭端能以和平且合法的方式解決。(路透)

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