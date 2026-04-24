停火破裂就轟荷莫茲 美軍潛在目標曝光 能否重開航運仍看川普抉定

美國海軍阿利伯克級飛彈驅逐艦「麥可．墨菲」號（USS Michael Murphy）等軍艦在阿拉伯海編隊航行。（歐新社）

CNN報導，多名知情人士表示，美國軍方正擬定新計畫，一旦與伊朗 之間目前的停火破裂，將鎖定打擊德黑蘭在荷莫茲海峽的軍力。

消息人士指出，在多套正在考慮的目標類型中，相關選項包括特別聚焦對伊朗在荷莫茲海峽、阿拉伯灣南部及阿曼灣周邊能力進行「動態打擊」（dynamic targeting）。潛在攻擊對象包括小型快速攻擊艇、布雷船，以及其他協助德黑蘭有效封鎖這些關鍵水道、並作為對美施壓工具的非對稱戰力。

儘管美軍已打擊伊朗海軍，但首月的大部分轟炸集中在遠離荷莫茲海峽的目標，以便能深入伊朗境內發動攻擊。CNN先前也報導，伊朗大部分沿海防禦飛彈仍然完好，且擁有大量小型船隻，可作為攻擊船隻的平台，使美方重新開放海峽的努力更加複雜；新計畫則要求將轟炸行動更加集中於這一戰略航道周邊。

不過，包括一名資深航運經紀人在內，多名消息人士指出，單靠荷莫茲海峽周邊的軍事打擊，不太可能立即重新開啟這條水道。一名知情人士表示：「除非能明確證明伊朗100%的軍事能力已被摧毀，或幾乎可以確定美方有能力降低風險，否則最終仍取決於川普 願意承擔多大風險，並開始讓船隻通過海峽。」

美國總統川普曾表示，若未能透過外交途徑解決戰爭，美國將恢復軍事行動。消息人士透露，美軍也可能落實川普先前的威脅，攻擊軍民兩用及基礎設施目標，包括能源設施，以迫使伊朗回到談判桌；但部分現任與前任美國官員警告，攻擊基礎設施將構成衝突升級，且會有爭議。

另一項軍方規畫人員正在研擬的選項，是鎖定個別伊朗軍事領導人及其他被視為「阻礙者」的人物。美方官員近期認為，這些人正積極破壞談判。一名消息人士指出，目標之一包括革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）。

被問及目標規畫時，一名國防部官員表示：「基於作戰安全，我們不討論未來或假設性的行動。美軍持續向總統提供各種選項，所有選項仍在考慮之中。」