川下令對伊朗布雷船「格殺勿論」連夜攔截伊朗油輪

圖為2022年伊朗革命衛隊的快艇接近美軍軍艦。(美聯社)

川普 總統23日表示，已命令美軍對於在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)布置魚雷的伊朗 小船「格殺勿論」；就在前一天，伊朗再次展現阻斷海峽交通的能力。美軍23日表示，「喬治．布希號」(USS George H.W. Bush)已經抵達印度洋，如今美國在中東地區總共有三艘航空母艦，另外兩艘分別位於阿拉伯海及紅海。

航母布希號抵中東 川稱將荷莫茲封得死死的

川普23日下令，對於伊朗的布雷船「格殺勿論」，小船也不放過。這張檔案照為2022年伊朗革命衛隊的快艇接近美軍軍艦。(美聯社)

川普在社群媒體發文寫道：「我已命令美國海軍對所有在荷莫茲海峽放置魚雷的船隻格殺勿論(shoot and kill)，就算小船也一樣。」發文寫道，美國掃雷艦已在海峽展開清理。他表示，已要求掃雷艦在海峽持續行動，「但強度要增加三倍」。

中央司令部：美封鎖荷莫茲 已下令31艘掉頭

川普在後續貼文寫道，美國對荷莫茲海峽握有「絕對控制權」(total control)。川普指出：「未經美國海軍批准，任何船隻不得進出。海峽將封得死死的，直到伊朗能夠達成協議為止。」美軍中央司令部(U.S. Central Command)22日表示，受到美國封鎖行動影響，有31艘船隻被下令掉頭或返回港口。

華盛頓郵報報導，先前有4艘美國專業掃雷艦被分配到中東，但由於船艦老舊而在去年被海軍下令除役，今年3月運到費城拆解，結果卻發生伊朗在荷莫茲海峽布置魚雷的消息。

一名官員表示，美國從日本抽調兩艘剩餘的掃雷艦，兩艘船艦目前正在印度洋，朝波斯灣前進當中。

國防部23日表示，美軍連夜在印度洋攔截並登上一艘運輸伊朗石油的油輪。美軍21日剛在印度洋扣押一艘油輪，並在印度西海岸外海護送至少一艘船隻通行。

市場對全球能源供應感到不安，布倫特(Brent)原油價格23日徘徊在每桶100元左右。

國防部在社群媒體X發文指出，「雄偉X號」(Majestic X)是一艘「受到制裁的無國籍船隻」。國防部表示，將繼續進行全球海上執法，瓦解非法網絡，攔截向伊朗提供物質支持的船隻。

油輪運輸追蹤商業情報服務機構TankerTrackers在社群媒體貼文表示，「雄偉X號」從2023年以來協助伊朗出口2000萬桶石油，在未經授權之下懸掛幾內亞國旗。

船舶追蹤數據顯示，「雄偉X號」4月6日在阿曼灣發送位置信息後便失聯兩周，20日出現在印度以南160哩處，向東航行，23日凌晨在印度洋斯里蘭卡以東大約400哩處掉頭，開始沿著原路返航。