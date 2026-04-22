川普：美攔截中國給伊朗「禮物船」 原以為和習有共識

美國海軍16日在荷莫茲海峽上執行封鎖行動。(取材自國防部)

川普總統21日接受財經媒體CNBC專訪時表示，他不願延長與伊朗的停火，並指德黑蘭在停火期間試圖補充軍事物資，美軍攔截一艘載有中國提供給伊朗「禮物」的船隻。

川普總統21日表示，美國扣押一艘船。他沒有透露船隻被扣押的地點，也沒有說明是否是中國。

這是在據稱北京試圖向伊朗走私「禮物」後，川普總統開始質疑他與中國最高領導人的關係是否像他想像的那樣牢固。

川普受訪說船上有一些東西，「這不太好——也許是中國送的禮物。」川普並未說明所謂的「禮物」是什麼，只是說他「有點驚訝」，因為他認為自己可以信任中國國家主席習近平。

「我和習近平主席關係很好，我以為我們之間有共識，」川普說。「不過沒關係。戰爭就是這樣，不是嗎？」白宮 也沒有提供更多細節。

受訪時，當被問及是否考慮延長停火，川普回應：「我不想這麼做。我們沒有這麼多時間。」川普強調，美國在談判方面占有優勢，終將達成他所謂的「極佳協議」。

路透報導，華府 表示，對美伊會談可望在巴基斯坦 舉行抱持信心。一名伊朗高層官員則透露，德黑蘭正考慮是否出席談判。

美國與伊朗是否舉行進一步和平會談，目前仍懸而未決。川普談到，如果無法盡快和德黑蘭達成協議，美軍將恢復對伊朗的攻勢。

他說：「我預期會展開轟炸，因為我認為帶著這樣的態度進行談判比較好。我們已經準備就緒，我是說，軍方已經躍躍欲試。」