我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

川普：美攔截中國給伊朗「禮物船」 原以為和習有共識

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國海軍16日在荷莫茲海峽上執行封鎖行動。(取材自國防部)
美國海軍16日在荷莫茲海峽上執行封鎖行動。(取材自國防部)

川普總統21日接受財經媒體CNBC專訪時表示，他不願延長與伊朗的停火，並指德黑蘭在停火期間試圖補充軍事物資，美軍攔截一艘載有中國提供給伊朗「禮物」的船隻。

川普總統21日表示，美國扣押一艘船。他沒有透露船隻被扣押的地點，也沒有說明是否是中國。

這是在據稱北京試圖向伊朗走私「禮物」後，川普總統開始質疑他與中國最高領導人的關係是否像他想像的那樣牢固。

川普受訪說船上有一些東西，「這不太好——也許是中國送的禮物。」川普並未說明所謂的「禮物」是什麼，只是說他「有點驚訝」，因為他認為自己可以信任中國國家主席習近平。

「我和習近平主席關係很好，我以為我們之間有共識，」川普說。「不過沒關係。戰爭就是這樣，不是嗎？」白宮也沒有提供更多細節。  

受訪時，當被問及是否考慮延長停火，川普回應：「我不想這麼做。我們沒有這麼多時間。」川普強調，美國在談判方面占有優勢，終將達成他所謂的「極佳協議」。

路透報導，華府表示，對美伊會談可望在巴基斯坦舉行抱持信心。一名伊朗高層官員則透露，德黑蘭正考慮是否出席談判。

美國與伊朗是否舉行進一步和平會談，目前仍懸而未決。川普談到，如果無法盡快和德黑蘭達成協議，美軍將恢復對伊朗的攻勢。

他說：「我預期會展開轟炸，因為我認為帶著這樣的態度進行談判比較好。我們已經準備就緒，我是說，軍方已經躍躍欲試。」 

美軍3月摧毀伊朗海軍艦隊，在海上的伊朗海軍當時紛紛尋找避風港。圖印度官方准許一艘...
美軍3月摧毀伊朗海軍艦隊，在海上的伊朗海軍當時紛紛尋找避風港。圖印度官方准許一艘伊朗軍艦Iris Lavan號3月7日，停泊在印度的科契港。(路透)

世報陪您半世紀

巴基斯坦 華府 白宮

上一則

維吉尼亞州選區重畫公投通過 民主黨國會有望增加4席

下一則

「讓雞挨餓，蛋跟雞都得不到」美印太司令籲台灣通過國防預算

延伸閱讀

川普停火究竟到何時？伊朗預告亮新底牌

川普停火究竟到何時？伊朗預告亮新底牌
川普稱將與伊朗達成「很棒」協議 坦言美股沒跌2成很意外

川普稱將與伊朗達成「很棒」協議 坦言美股沒跌2成很意外
川普自曝與習通信：習同意不提供伊朗武器

川普自曝與習通信：習同意不提供伊朗武器
川普：伊朗願交濃縮鈾 石油、荷莫茲「免費」到手

川普：伊朗願交濃縮鈾 石油、荷莫茲「免費」到手

熱門新聞

近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭推進器。(歐新社)

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

2026-04-17 20:32
財政部長貝森特表示，川普總統正在擬行政命令，未來在銀行開戶必須提供公民身分資料。（歐新社）

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

2026-04-18 05:55
中國外交部呼籲中國人避免從西雅圖機場入境美國，因為日前有20名中國學者被惡意盤查並被拒入境。（美聯社）

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

2026-04-16 21:32
美國總統川普18日在白宮。（美聯社）

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

2026-04-19 10:15
圖為俄羅斯仿製伊朗沙赫德-136型無人機的自殺型無人機，2025年7月23日攝於烏克蘭基輔。(路透) 路透

伊朗報復美軍扣押貨船 無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

2026-04-19 21:46
美國總統川普發布了一張由AI生成的迷因圖，畫面中耶穌擁抱著他（取自RealDonaldTrump/Truth Social）

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

2026-04-15 14:35

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可