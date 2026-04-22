時限最後關頭 川普喊無限期停火 對伊朗封鎖不變

川普總統21日再延長與伊朗停火協議的期限，稱等待伊朗提出方案。此前川普曾表示停火協議不會再延。（美聯社）

距離停火協議期限最後幾小時之前，川普 總統21日宣布，應巴基斯坦要求之下決定延長伊朗戰爭停火，等待德黑蘭方面提出「意見一致的方案」(unified proposal)。副總統范斯 原訂率領美國談判小組前往巴基斯坦的行程暫停，美國對伊朗封鎖則維持不變。

由於協議框架不明朗，原本計畫在巴基斯坦首都舉行的美伊會談因此推遲，川普旋即宣布無限期停火。范斯與美國談判代表21日留在華府 ，未按原訂計畫前往伊斯蘭馬巴德(Islamabad)。

川普宣布延長停火時表示，與德黑蘭結束討論之前，美國將避免再做攻擊。他說，伊朗領導階層「嚴重分裂」，必須提出「意見一致的方案」才行。

延長停火是川普立場重大改變。他在21日稍早曾說，如果到了22日還沒達成協議，就會再次發動轟炸，「因為那才是更合適的態度」。川普補充道，軍方已經蓄勢待發。

華盛頓郵報分析，川普立場轉變等於把主動權交給伊朗，德黑蘭現正沾沾自喜能靠掐緊荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)來對全球能源市場施壓的能力，這也是觀察川普是否有意願再次升高戰爭衝突的最新指標，但目前看來川普興趣不高。

川普在聲明中說，已指示美軍對伊朗「暫緩」攻擊，但命令美軍繼續對伊朗港口實施海上封鎖，並在其他所有方面保持待命，有能力隨時採取行動。

巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)在社群媒體X發表聲明，感謝川普接受延長停火的請求，好讓正在進行的外交努力得以繼續。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)21日晚間表示，唯有在華府結束封鎖之後，談判才會恢復。他表示，海上封鎖違反停火協議，解除封鎖是重啟談判的條件。他說，美國挑起戰爭，華府若想返回談判桌並尋求政治解決方案，伊朗已經準備好了，如果美國想要開戰，伊朗同樣也準備好了。

美聯社分析，即使巴基斯坦能安排美伊會談，荷莫茲海峽的未來、伊朗核計畫以及封鎖問題，仍面臨嚴峻挑戰。伊朗上周末在海峽瞄準船隻，美軍也在海峽攻擊並登上一艘試圖衝破美國海軍封鎖的伊朗船隻，這些跡象都透露著局勢依然動盪不安；全球能源價格攀升，德黑蘭注意到川普政治壓力日漸沉重，伊朗從延長停火獲得籌碼。