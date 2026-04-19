伊朗突又封閉荷莫茲海峽 攻擊2油輪 川普警告「無法勒索美國」

伊朗當局朝令夕改，政出多門。17日上午才剛公開說明開通荷莫斯海峽，當天下午又改下令口關閉海峽。圖為伊朗卡住控荷莫斯海峽輸油通道，勒索世界經濟。(路透)

國際海運咽喉荷莫茲海峽開放通行不到24小時，伊朗 再次宣布封鎖荷莫茲海峽，伊斯蘭革命衛隊18日在阿曼附近海域向至少兩艘商輪開火攻擊，在伊朗攻擊前已有十幾艘油輪闖關成功；川普 總統立刻指責伊朗試圖耍花招，並警告伊朗政權「無法勒索美國」，顯示美伊雖停火，似乎仍未完全達成共識，當前情況依舊混亂且不明朗。

華爾街日報18日傍晚則報導，伊朗出爾反爾，迅速撤回重新開放荷莫茲海峽的決定，揭露自美伊開戰以來，伊朗政治領袖與軍方強硬派之間不斷加深的分裂。軍方革命衛隊自戰爭開始以來不斷擴大控治政府。報導指，伊朗這種公開的分裂表明，川普總統在試圖達成能夠讓他以明顯勝利結束戰爭的讓步時，將面臨許多困難。

綜合媒體報導，英國海事貿易行動辦公室(UKMTO)稱當地時間下午1時左右，兩艘伊斯蘭革命衛隊砲艇在阿曼東北方約20海浬處接近一艘油輪並無故開火。

錄音顯示開火後兩艘印度船隻也被迫駛離荷莫茲海峽，其中一艘據報是懸掛印度國旗的超大型油輪，載有200萬桶伊拉克 石油。這起事件促使印度召見伊朗大使表達深度關切，並敦促德黑蘭方面立即恢復開放這條重要水道。

航運數據顯示，17、18日經由拉拉克島(Larak)以南的伊朗水域通過荷莫茲海峽的船隻主要為老舊、不屬西方國家的船舶，其中包括四艘受制裁船隻；其他一些船隻被伊朗發現接近海峽後便折返。

伊朗聯合軍事指揮部18日表示，「荷莫茲海峽的控制權已恢復到先前的狀態…處於武裝部隊的嚴格管理和控制之下。」

伊斯蘭革命衛隊警告稱，只要美國繼續封鎖伊朗港口，他們就會持續封鎖荷莫茲海峽。

伊朗議會的國安委員會主席阿齊茲(Ebrahim Azizi)則說荷莫茲海峽「正在恢復原狀」，他此前曾說船隻過境前需要獲得伊朗海軍的許可並繳納通行費。

伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad-Bagher Ghalibaf)18日亦表明，若美軍持續封鎖伊朗港口，伊朗將再次關閉海峽，且批評川普在一小時內「提出七項說法，全是謊言」，但未詳述是哪些說法。

川普總統18日上午在白宮戰情室召集國安官員舉行會議，但白宮沒有透露會議內容。川普總統在白宮發言時雖未直接證實海峽又陷入封鎖，但他承認伊朗一再威脅要關閉海峽，並嚴厲批評伊朗軍方和領導層，「他們想再次封鎖海峽，就像他們多年來一直在做的那樣，他們無法勒索我們。」

在警告的同時，川普也出人意料地樂觀看待外交上的進展，稱儘管海上衝突不斷，但談判仍在推進，「我們正在進行的對話非常良好，進展非常順利。他們耍了點小花招，就像過去47年裡他們一直做的那樣。以前沒有人敢跟他們正面交鋒，現在我們主動出擊。」

同時，他暗示伊朗領導層內部存在嚴重的真空，但他並未正式呼籲政權更迭。「他們沒有海軍、沒有空軍也沒有領導人，實際上…這就是政權更迭，你可以稱之為強制政權更迭，但我們正在與他們對話。」

美軍中央司令部也未直接評論事態發展，而是在X平台上發文概述近五天封鎖伊朗港口的概要，稱已有23艘船隻遵照美軍指示掉頭。負責調解的巴基斯坦一直努力促成美伊第二輪會談，但雙方皆未正式承諾。