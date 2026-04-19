伊朗再封荷莫茲海峽 戰情升高 川普急召白宮戰情室會議

圖為川普總統與國務卿魯比歐等國安團隊2月28日在佛州海湖莊園內戰情室聽取有關對伊朗發動軍事行動情況。(美聯社)

川普總統才剛對外宣稱「伊朗戰事可能一兩天內達成協議」，結果不到24小時，伊朗軍方再次封鎖荷莫茲海峽，並對多艘船隻發動攻擊。針對伊朗局勢再度升溫，川普罕見在18日(周六)召集核心幕僚於白宮 戰情室開會商討對策。

新聞網站Axios獨家引述兩位美國官員的消息指出，川普18日上午召開伊朗情勢戰情室會議，討論荷莫茲海峽危機升級以及伊朗談判問題。

一名美國官員表示，參與此次戰情室會議的人士包括預計參與下一輪對伊談判的副總統范斯 、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、財政部長貝森特 ，還有白宮幕僚長威爾斯、中東特使威科夫、中央情報局長雷克里夫、參謀首長聯席會議主席凱恩也都出席。白宮對此報導拒絕發表評論。

有官員向華爾街日報透露，白宮認為美軍封鎖伊朗港口並攔截船隻，擴大對德黑蘭的經濟施壓，有助於促成和平協議，然而此舉卻激怒伊朗當局，繼續封鎖荷莫茲作為回應，導致國際油價飆升至每桶近100元。

美伊停火協議預計三天後到期，不過新一輪談判日期尚未確定，眼看荷莫茲危機再度升高，加上談判進度受阻，因此有美國高層官員透露，如果短期內沒有突破，戰事可能在未來數天內重啟。

本周巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾(Asim Munir)親赴德黑蘭主持美伊之間的斡旋談判，美方官員表示，川普至少曾與穆尼爾及伊朗當局通過一次電話，同時伊朗最高國家安全委員會(Supreme National Security Council)18日也證實，伊朗正謹慎審議白宮提出的新方案，但尚未作出具體決定。

川普18日在橢圓形辦公室公開譴責伊朗「他們想再次封鎖荷莫茲海峽，就像多年來他們一直所做的那樣，但是他們無法勒索我們。」並透露將針對雙方是否能夠繼續協商，作出最終判斷。