打伊朗傷形象？美外交官示警多國疑美升高、輿論戰難招架

POLITICO報導，根據一批日期為15日的美國國務院電報顯示，伊朗戰爭正危及美國在全球的安全關係，並損害美國聲譽。圖為川普總統17日搭乘空軍一號。（美聯社）

POLITICO報導，根據一批日期為15日的美國國務院 電報顯示，伊朗戰爭正危及美國在全球的安全關係，並損害美國聲譽，尤其是在全球穆斯林之中，同時也點出這場戰爭對美國在巴林、亞塞拜然與印尼等不同區域國家的地位所造成的影響。

駐在巴林、亞塞拜然與印尼三國首都大使館的美國外交官指出，美國在多個媒體領域正遭親伊朗勢力圍攻，而這些勢力在數位空間的操作相當靈活。

美國與亞塞拜然原本顯著改善的雙邊關係，如今至多陷入停滯，甚至出現惡化跡象。巴林政府正面臨外界質疑，是否遭美國拋下，被迫獨自面對伊朗的無人機與飛彈威脅。印尼領導人則可能面臨日益增加的壓力，被要求降低與美國的安全合作關係。

部分電報描述正產生即時影響的反美情緒，另一些則擔憂戰爭若持續太久，雙邊關係可能面臨風險。整體顯示，美國正在失去民眾信任，甚至可能政府層級的信任也在流失，同時也含蓄請求華府 ，讓駐外使館能更自由地在網路與傳統媒體上對抗負面敘事。

根據一名美國外交官及POLITICO取得的其他文件，美國駐外使館已被指示，不得自行製作有關伊朗戰爭的原創內容對外發布，而是大多僅能轉發白宮 或國務院總部經核准的訊息。駐雅加達大使館的電報也指出，使館需要「擁有靈活、快速且主動運用社群媒體的自由，以在競爭激烈的數位空間中發揮影響力，應對這項挑戰」。

另外，這些電報之所以會被發出，本身就顯示美國在這些國家的情勢正變得愈發嚴峻。兩名美國外交官表示，在川普政府下，許多外交人員在關鍵外交決策中被邊緣化，部分人遭到解職，而留下來的人則被要求展現「忠誠」，使整體氛圍轉趨噤聲、不敢發言。因此，其中一人指出：「各使館在選擇議題與措辭時都變得非常謹慎。」

相較之下，伊朗政權正利用機器人、梗圖（memes）等各種工具，在多個平台削弱美國在媒體空間的影響力；外交人員也積極與宗教、文化與社會領域的人脈互動，以建立對德黑蘭的同情。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）接受POLITICO詢問時表示：「川普總統的行動正防止伊朗政權取得核武，使美國、未來世代以及全世界變得更加安全。這就是現實，而整個政府在這項努力上步調一致。」

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