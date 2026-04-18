荷莫茲海峽一度重開 股市大漲 油價暴跌

17日在川普宣布近日將與伊朗達成協議後，美國股市紛紛大漲，油價也應聲下跌。（路透資料照）

美股 3月下旬觸底後已上漲超過12%，因市場寄望美國和伊朗能夠避免全球經濟遭受最壞情況。川普 總統16日晚間表示戰爭「應該很快就會結束」；17日荷莫茲海峽重新開放，就算可能只是暫時也已是迄今最明確的樂觀信號，美股再創新高，美國基準原油價格則大跌。

美聯社、國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，17日史坦普500指數收漲1.2%至7126.06點，首次突破7100點大關，連續第三周大幅上漲，自萬聖節以來連漲創下紀錄，也是1992年來最長連漲紀錄。道瓊工業指數漲1.79%，收在49447.43點，兩大股指均創下盤中及收盤新高。那斯達克指數漲1.52%，收24468.48點；成分為小型股的羅素2000指數也漲2.11%，創下2776.90點的新高。

川普16日表示以色列 和黎巴嫩領導人已同意停火10天，於美東時間當天下午5點生效。伊朗外長阿拉奇(Seyed Abbas Araghchi)17日發文稱根據黎巴嫩停火協議，荷莫茲海峽將在停火時間內完全開放所有商船通行。消息一出，美國西德州原油(WTI)價格下跌近12%，收每桶83.85元；國際基準布倫特原油價格下跌逾9%，收每桶90.38元。油價仍高於戰前70元的水平，顯示金融市場仍保持著一定的謹慎情緒。

燃料成本高的公司成為華爾街漲幅最大的區塊。聯合航空漲7.1%、西南航空漲5.1%，一天前國際能源總署(IEA)署長曾表示歐洲的航空燃油儲備可能只夠維持六周左右。同樣耗油量龐大的郵輪業也迎來上漲，皇家加勒比集團(Royal Caribbean Group)漲7.3%、嘉年華郵輪(Carnival)上漲7%。

石油供應鬆綁不僅能緩解油價上漲的壓力，食品雜貨、其他各種需要車輛運輸的商品亦減低漲價壓力，最終甚至可能有助於人們減少信用卡利息和房貸支出。分析師指出，投資人正在擺脫這場衝突的影響，市場不再過分擔憂最糟情況，只要看到美伊結束衝突、海峽保持開放的希望，市場就會消化它。