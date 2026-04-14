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封荷莫茲首波攔船 美軍逼返2油輪 專家：才第2天待觀察

編譯周辰陽／即時報導
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美國海軍驅逐艦馬侃號2017年在南海執行巡邏任務。此為示意圖，並非本次攔截行動相...
美國海軍驅逐艦馬侃號2017年在南海執行巡邏任務。此為示意圖，並非本次攔截行動相關船艦。（美聯社）

川普總統下令封鎖荷莫茲海峽，於美東時間13日上午10正式生效。一名不具名美方官員表示，一艘美軍驅逐艦14日攔截2艘試圖離開伊朗的油輪，並指示其掉頭返回。

路透報導，該官員指出，這兩艘油輪從阿曼灣的恰巴哈爾港出發，並遭美國軍艦透過無線電通訊聯繫，隨後依指示「掉頭並返回阿曼灣的伊朗港口」。這兩艘船也屬於美國中央司令部稍早於周二聲明中提到、遵從美軍指示掉頭的六艘商船之一，目前尚不清楚是否發出進一步警告。

這項消息進一步揭示川普封鎖行動的初期情況，但專家態度謹慎。智庫「華盛頓近東政策研究所」資深研究員雷丹（Noam Raydan）表示，追蹤數據確實顯示有一艘油輪曾在封鎖開始後掉頭返回，但他也提醒，許多從事伊朗石油運輸的船隻會關閉訊號。「我們目前還不知道這項措施的效果如何，現在仍在第二天。」

若川普封鎖荷莫茲海峽的策略成功，將消除伊朗在對美談判中的最大籌碼，並重新開放海峽供全球貿易使用。但專家指出，封鎖本身即屬戰爭行為，且需長期投入大量軍艦維持，也可能引發德黑蘭新一輪報復，並對已相當脆弱的停火協議造成巨大壓力。

雷丹表示，若封鎖奏效且持續一段時間，預料伊朗很可能採取報復行動，並指出伊朗曾威脅攻擊駐有美軍的波斯灣國家，也曾對船隻發動攻擊。她說：「我們現在正處於測試階段。」

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