川普封鎖荷莫茲首日 美軍逾15艦艇曝光 3艘船舶急調頭

美軍航空母艦林肯號3月3日於中東支援對伊朗的軍事行動。(路透)

美國於美東時間13日上午10時正式開始封鎖荷莫茲海峽，限制所有國籍的船舶進出伊朗 港口。華爾街日報引述美國高層透露，美國海軍已在中東部署超過15艘艦艇支援封鎖行動。美軍封鎖上路後，至少三艘船舶在接近荷莫茲海峽海域時接連大迴轉。

路透報導，美國中央司令部13日說明，封鎖區自荷莫茲海峽一路向東延伸，涵蓋海峽外的阿曼灣，並進一步擴及阿拉伯海。

中央司令部表示：「任何未經授權進入或駛離封鎖區的船舶，都可能遭到攔截、迫使改道並扣押。」並強調：「封鎖不會妨礙船舶經荷莫茲海峽，前往或離開非伊朗目的地的中立過境通行。」

路透報導，隸屬英國皇家海軍的英國海事貿易行動中心（U.K. Maritime Trade Operations）已通告，針對伊朗港口及波斯灣、阿曼灣與阿拉伯海部分海域沿岸地區的海上進出限制措施，已開始執行。

CNN指出，目前已有超過15艘艦艇在中央司令部作戰區待命，包括航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）與11艘驅逐艦，還有的黎波里號（USS Tripoli）為首的兩棲戒備群（Amphibious Ready Group）。

路透引述船舶追蹤網站MarineTraffic指出，美軍實施封鎖後，受到美國制裁的油輪「Rich Starry號」13日自杜拜外海的沙迦（Sharjah）錨地出發，預定駛往中國，但在接近伊朗格什姆島（Qeshm）後幾分鐘便調頭；另一艘名為「Ostria」的船也同樣折返。這兩艘船都可運送石油與化學品。

另根據彭博資訊報導，與中國有關的散裝貨輪「冠源福星」（Guan Yuan Fu Xing），準備經荷莫茲海峽進入波斯灣之前緊急大迴轉。