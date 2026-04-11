美伊談判邁入第2天 川普稱是否達成協議無關緊要

美國總統川普指出，在巴國首都伊斯蘭馬巴德所舉行談判的結果無關緊要，並堅稱美國已在戰爭中取得勝利。（路透）

隨著美國、伊朗 與巴基斯坦 的三方會談持續進行，美國總統川普 今天指出，在巴國首都伊斯蘭馬巴德所舉行談判的結果無關緊要，並堅稱美國已在戰爭中取得勝利。

法新社報導，川普（Donald Trump）告訴記者：「我們是否達成協議，對我來說完全無所謂，因為我們已經贏了。」

他說：「我們正與伊朗進行非常深入的談判。無論如何，我們都是贏家，我們在軍事上打敗了他們。」

根據伊朗媒體報導，美國與伊朗的談判邁入第2天，持續至伊斯蘭馬巴德當地時間12日凌晨，目前各方代表已展開新一輪磋商。

巴基斯坦消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，整體會談氣氛與進展大致維持正面，但美伊雙方在控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）議題上仍僵持不下。

一名接近伊朗談判團隊的消息人士先前告訴CNN，美國針對荷莫茲海峽及其他幾項議題提出「令人無法接受的要求」。

根據CNN，一名伊朗國安消息人士表示「伊朗並不著急」，在伊朗和美國達成「共同框架」（common framework）前，荷莫茲海峽將維持現狀，即使先前已談妥可通行的船隻數量，也將暫停放行。