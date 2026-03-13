川普對伊朗戰事說法反覆的背後真相：華府三股勢力拉鋸

根據知情人士，美國總統川普對伊朗戰事進程的說法反覆，是因為背後有三股勢力在角力。（路透）

美國總統川普對伊朗 戰事進程的說法反覆，引發市場與盟友困惑。路透報導，這背後是白宮內部三股勢力激烈拉鋸，爭相影響他的決策：經濟與政治顧問、共和黨鷹派，以及川普的民粹支持者。

知情人士透露，來自財政部 與國家經濟委員會的經濟顧問警告，燃油成本飆升恐迅速削弱民眾對戰爭的支持。白宮幕僚長威爾斯政治顧問也提出類似看法，主張川普應將「勝利」定義為有限度的軍事成果，並釋出戰事接近尾聲的訊號，好穩住油價並緩解市場焦慮。

然而，以參議員葛理漢 與柯頓為首的共和黨鷹派，則敦促川普維持對伊朗的軍事壓力，堅稱美國必須阻止德黑蘭取得核武，並對美軍與航運遭襲作出強硬回應。

與此同時，來自川普民粹基本盤的壓力也不容小覷。包括前白宮策略師班農和評論員卡爾森（Tucker Carlson）等，正極力勸說白宮避免陷入另一場曠日廢時的中東戰爭。

一名川普顧問形容，當前的溝通策略是對不同受眾傳遞不同訊號：讓鷹派相信攻勢持續、讓市場認為戰爭即將結束，同時讓基本盤確信衝突不會失控。

分析指出，部分白宮幕僚認為川普可能受到此前委內瑞拉突襲成功的影響，原以為伊朗戰事也能迅速取得成果，但後來證明伊朗是更頑強、武裝更精良的對手。白宮新聞秘書李維特回應稱，此報導基於匿名來源的臆測，強調川普善於傾聽，但他仍是最終決策者。