我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

加油機墜毀伊拉克 傷亡不明搜救中 美軍：非敵方攻擊

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架KC-135加油機於2月19日在阿拉斯加上空為一架F-16戰鬥機進行空中加油，圖為國防部提供的照片。(美聯社)
一架KC-135加油機於2月19日在阿拉斯加上空為一架F-16戰鬥機進行空中加油，圖為國防部提供的照片。(美聯社)

美國中央司令部(U.S. Central Command)12日表示，一架美軍空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，當時共有兩架軍機涉入這起事件，其中一架安全降落；美軍初步調查指出，事故並非由敵方攻擊或友軍誤擊造成，目前持續搜救，傷亡情況不明。

美聯社報導，負責中東地區軍事行動的「美國中央司令部」(簡稱CENTCOM)發出聲明表示，參與美國對伊朗軍事行動的一架KC-135空中加油機墜毀伊拉克西部，另一架安全降落。

匿名美國官員透露，另一架安全降落的飛機，也是KC-135空中加油機。

CENTCOM指出，事故發生在美國與以色列於伊朗時間2月28日發動的軍事行動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)期間，地點位於友軍控制的空域，但目前沒有跡象顯示此次事件與敵方火力或友軍誤擊相關，搜救行動仍在進行中。

軍方正在蒐集更多細節，釐清事故原因與相關情況；CENTCOM表示，「隨著情勢發展，將公布更多資料。我們希望外界保持耐心，讓軍方蒐集更多細節，並向軍眷清楚說明。」

KC-135「同溫層加油機」(Stratotanker)是美國空軍的重要資產，透過為其他飛機加油來支援更廣泛的聯合作戰部隊，包括戰鬥機、轟炸機和運輸機，而這些加油行動通常是在極其複雜的空中加油作業中完成。它基本上就像是一座「飛行加油站」，在高速飛行且與其他飛機近距離接近的情況下進行燃料轉移。

KC-135通常配備三名機組人員：飛行員、副駕駛，以及加油操作員。目前機組人員的狀況尚不清楚。

英國衛報報導，美軍近期大量派遣軍機進駐中東，支援對伊朗的軍事行動；「史詩怒火行動」啟動以來，這已是美軍公開承認的第四起飛機損失(loss)事件。

本月2日，美軍三架F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)戰機在一次情勢誤判的情況下，遭科烕特的防空系統擊落，屬於友軍誤擊事件。軍方表示，當時機上六名機組人員均安全彈射且被救回，傷勢穩定。

美軍在這場衝突中的傷亡持續增加，五角大廈9日表示，戰事迄今已有七名美軍陣亡，約140名至150名士兵受傷，其中八人傷勢嚴重；伊朗駐聯合國大使則表示，伊朗境內的死亡人數超過1300人。

世報陪您半世紀

伊朗 伊拉克

上一則

鋪路川習會 美中代表周末在巴黎舉行第六輪經貿談判

下一則

川普對伊朗戰事說法反覆的背後真相：華府三股勢力拉鋸

延伸閱讀

美軍KC-135加油機墜毀伊拉克西部 救援進行中

美軍KC-135加油機墜毀伊拉克西部 救援進行中
美戰斧飛彈攻擊伊朗小學175死 傳用過時情報鎖定目標釀大錯

美戰斧飛彈攻擊伊朗小學175死 傳用過時情報鎖定目標釀大錯
最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點
美國駐伊拉克巴格達外交支援中心遭無人機攻擊

美國駐伊拉克巴格達外交支援中心遭無人機攻擊

熱門新聞

國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。（美聯社）

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

2026-03-06 01:28
NBC News指出，川普(中)持續私下詢問友人與顧問對2028年大選的意見：「選魯比歐(右)還是范斯(左)？」示意圖。(路透資料照)

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

2026-03-10 22:14

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」