加油機墜毀伊拉克 傷亡不明搜救中 美軍：非敵方攻擊

一架KC-135加油機於2月19日在阿拉斯加上空為一架F-16戰鬥機進行空中加油，圖為國防部提供的照片。(美聯社)

美國中央司令部(U.S. Central Command)12日表示，一架美軍空中加油機12日在伊拉克 西部墜毀，當時共有兩架軍機涉入這起事件，其中一架安全降落；美軍初步調查指出，事故並非由敵方攻擊或友軍誤擊造成，目前持續搜救，傷亡情況不明。

美聯社報導，負責中東地區軍事行動的「美國中央司令部」(簡稱CENTCOM)發出聲明表示，參與美國對伊朗 軍事行動的一架KC-135空中加油機墜毀伊拉克西部，另一架安全降落。

匿名美國官員透露，另一架安全降落的飛機，也是KC-135空中加油機。

CENTCOM指出，事故發生在美國與以色列於伊朗時間2月28日發動的軍事行動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)期間，地點位於友軍控制的空域，但目前沒有跡象顯示此次事件與敵方火力或友軍誤擊相關，搜救行動仍在進行中。

軍方正在蒐集更多細節，釐清事故原因與相關情況；CENTCOM表示，「隨著情勢發展，將公布更多資料。我們希望外界保持耐心，讓軍方蒐集更多細節，並向軍眷清楚說明。」

KC-135「同溫層加油機」(Stratotanker)是美國空軍的重要資產，透過為其他飛機加油來支援更廣泛的聯合作戰部隊，包括戰鬥機、轟炸機和運輸機，而這些加油行動通常是在極其複雜的空中加油作業中完成。它基本上就像是一座「飛行加油站」，在高速飛行且與其他飛機近距離接近的情況下進行燃料轉移。

KC-135通常配備三名機組人員：飛行員、副駕駛，以及加油操作員。目前機組人員的狀況尚不清楚。

英國衛報報導，美軍近期大量派遣軍機進駐中東，支援對伊朗的軍事行動；「史詩怒火行動」啟動以來，這已是美軍公開承認的第四起飛機損失(loss)事件。

本月2日，美軍三架F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)戰機在一次情勢誤判的情況下，遭科烕特的防空系統擊落，屬於友軍誤擊事件。軍方表示，當時機上六名機組人員均安全彈射且被救回，傷勢穩定。

美軍在這場衝突中的傷亡持續增加，五角大廈9日表示，戰事迄今已有七名美軍陣亡，約140名至150名士兵受傷，其中八人傷勢嚴重；伊朗駐聯合國大使則表示，伊朗境內的死亡人數超過1300人。