與川普說法不一？美軍拒護航油輪：當前遇襲風險過高

編譯葉亭均、莊瑞萌／綜合報導
荷莫茲海峽。（路透）
路透報導，知情人士透露，美國和以色列伊朗開戰以來，航運業幾乎每天都要求美軍護航以通過荷莫茲海峽，但都遭美軍拒絕，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

美軍不願護航，代表中東石油出口將持續中斷，這反映現況與川普總統說法不同。川普曾宣稱，美國隨時準備在必要時提供海軍護航，以重新恢復荷莫茲海峽運輸。

能源部長萊特10日曾短暫貼文指美軍已護航一艘油輪通過荷莫茲海峽，但很快就刪文，沒有說明理由。白宮則否認已有護航。

英國海事安全機關表示，在荷莫茲海峽及在阿聯外海的波斯灣海域，11日共有三艘貨船遭到不明物體擊中，其中一艘起火，顯示伊朗正在加強海上打擊行動。

美聯社報導，據信與伊朗有關聯的油輪順利通過荷莫茲海峽。

三名知情航運業人士透露，美國海軍已與航運及石油行業代表舉行定期簡報會，並在會上表示目前無法提供護航。

這些消息人士說，航運業幾乎每天都在通話中，請求美國海軍護航通過荷莫茲海峽。

其中一位消息人士說，美國海軍在10日簡報會上的評估仍未改變立場，表明只有在襲擊風險降低後才能提供護航。

參謀首長聯席會議主席凱恩10日於五角大廈表示，軍方已開始研議可能的護航方案，「我們正在評估多種選項」。

