我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷年最高 美關稅政策衝擊在中外企 受負面影響者近7成

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

傳伊朗在荷莫茲海峽放水雷 美已擊沉16艘布雷船

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗扼住荷莫茲海峽咽喉，不僅揚言攻擊通過的船隻，10日又傳出伊朗要在海峽布置水雷，以嚇阻貨輪及油輪通過。（路透）
伊朗扼住荷莫茲海峽咽喉，不僅揚言攻擊通過的船隻，10日又傳出伊朗要在海峽布置水雷，以嚇阻貨輪及油輪通過。（路透）

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；川普總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；美軍中央司令部(CENTCOM)指出，已經擊沉16艘伊朗的布雷船艇。荷莫茲海峽顯然已成戰事推進的咽喉戰。

通過荷莫茲海峽的原油占比約為全世界的20%，自美以聯軍攻擊伊朗以來，僅有極為少數的貨輪通過，多數船商選擇改道或是等待。

能源部長萊特(Chris Wright)10短暫發文指美軍已護航一艘油輪通過荷莫茲海峽，但很快又撤下貼文。

國際9日盤中一度逼近每桶120元，但目前已回落至百元以下。但國內汽油價格已衝破一加侖3.5元，是2024年以來最高。

荷莫茲海峽示意圖。（資料來源／美國能源資訊局、▀ 聯合報系）
荷莫茲海峽示意圖。（資料來源／美國能源資訊局、▀ 聯合報系）

10日傳出伊朗要在荷莫茲海峽布置水雷。（路透）
10日傳出伊朗要在荷莫茲海峽布置水雷。（路透）

伊朗針對美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），伊朗封鎖能源重要航道荷莫茲海峽報復。有報導引述知情人士指出，伊朗開始在荷莫茲海峽上布設水雷以阻礙油船通行；該報導指出，水雷布設的規模尚不嚴重，只有幾十個水雷，不過有消息指出伊朗仍保有8至9成的小型船隻和布雷船，有能力布設數百顆水雷在航道上。

伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）目前仍掌握荷莫茲海峽，並在衝突爆發之後就封鎖海峽，警告任何通行的船隻都會遭到攻擊；雖然川普日前拋出美國海軍護送油船通過海峽的選項，不過美國海軍至今尚未執行相關任務。

川普9日晚間發文威脅伊朗，指如果伊朗做出任何行為來阻擋荷莫茲海峽的石油運輸，美軍將用比現在大20倍的力量攻擊伊朗。川普10日再貼文說，川普說，如果伊朗願意移除可能布設的水雷，將是朝正確方向邁出的一大步。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普政府目前向波斯灣的油船提供政治風險保險，美國財政部也暫時取消部分石油相關的制裁，同時川普也提供美國海軍，在必要時護送油船。

李維特指出，川普和能源小組正密切關注市場變動，並與產業領袖保持聯繫；李維特也表示，美軍在川普指示荷莫茲海峽必須保持暢通之後，正擬定其他選項。

伊朗聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）10日批評安理會對美以聯軍攻擊伊朗彷彿「視而不見」。

雖然川普總統鼓勵油輪繼續通過荷莫茲海峽，但多數船東仍選擇繞道或等待。（歐新社）
雖然川普總統鼓勵油輪繼續通過荷莫茲海峽，但多數船東仍選擇繞道或等待。（歐新社）

世報陪您半世紀

川普 伊朗

上一則

美國會議員促列管中國學生學者聯誼會 引爆爭論

延伸閱讀

說好的護航？路透：美海軍幾乎天天拒絕航運業請求 稱遭襲風險高

說好的護航？路透：美海軍幾乎天天拒絕航運業請求 稱遭襲風險高
CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷

CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷
美軍擬方案保荷莫茲海峽暢通 白宮：川普不怕動用軍事選項

美軍擬方案保荷莫茲海峽暢通 白宮：川普不怕動用軍事選項
以軍空襲伊朗油庫 美防長：非美軍目標

以軍空襲伊朗油庫 美防長：非美軍目標

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元