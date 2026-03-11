傳伊朗在荷莫茲海峽放水雷 美已擊沉16艘布雷船

伊朗扼住荷莫茲海峽咽喉，不僅揚言攻擊通過的船隻，10日又傳出伊朗要在海峽布置水雷，以嚇阻貨輪及油輪通過。（路透）

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗 正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；川普 總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；美軍中央司令部(CENTCOM)指出，已經擊沉16艘伊朗的布雷船艇。荷莫茲海峽顯然已成戰事推進的咽喉戰。

通過荷莫茲海峽的原油占比約為全世界的20%，自美以聯軍攻擊伊朗以來，僅有極為少數的貨輪通過，多數船商選擇改道或是等待。

能源部長萊特(Chris Wright)10短暫發文指美軍已護航一艘油輪通過荷莫茲海峽，但很快又撤下貼文。

國際9日盤中一度逼近每桶120元，但目前已回落至百元以下。但國內汽油價格已衝破一加侖3.5元，是2024年以來最高。

荷莫茲海峽示意圖。（資料來源／美國能源資訊局、▀ 聯合報系）

10日傳出伊朗要在荷莫茲海峽布置水雷。（路透）

伊朗針對美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），伊朗封鎖能源重要航道荷莫茲海峽報復。有報導引述知情人士指出，伊朗開始在荷莫茲海峽上布設水雷以阻礙油船通行；該報導指出，水雷布設的規模尚不嚴重，只有幾十個水雷，不過有消息指出伊朗仍保有8至9成的小型船隻和布雷船，有能力布設數百顆水雷在航道上。

伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）目前仍掌握荷莫茲海峽，並在衝突爆發之後就封鎖海峽，警告任何通行的船隻都會遭到攻擊；雖然川普日前拋出美國海軍護送油船通過海峽的選項，不過美國海軍至今尚未執行相關任務。

川普9日晚間發文威脅伊朗，指如果伊朗做出任何行為來阻擋荷莫茲海峽的石油運輸，美軍將用比現在大20倍的力量攻擊伊朗。川普10日再貼文說，川普說，如果伊朗願意移除可能布設的水雷，將是朝正確方向邁出的一大步。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普政府目前向波斯灣的油船提供政治風險保險，美國財政部也暫時取消部分石油相關的制裁，同時川普也提供美國海軍，在必要時護送油船。

李維特指出，川普和能源小組正密切關注市場變動，並與產業領袖保持聯繫；李維特也表示，美軍在川普指示荷莫茲海峽必須保持暢通之後，正擬定其他選項。

伊朗聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）10日批評安理會對美以聯軍攻擊伊朗彷彿「視而不見」。