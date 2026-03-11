開戰至今 美軍至少7死140傷 兩天耗56億元彈藥

美以聯軍9日及10日連續對伊朗首都德黑蘭多處發動猛烈轟炸，當地居民表示炸到連呼吸都有困難。（歐新社）

美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）10日進入第11天，國防部 發言人帕內爾（Sean Parnell）10日發布聲明指出，證實戰事至今已有約140名美軍受傷，共有8人受重傷。

至於以色列 空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯 10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

在開戰的前兩天，美軍即用掉56億元的彈藥。

美國國防部10日再度舉行記者會說明軍事行動進度，赫塞斯預告說，10日將會是美軍對伊朗攻擊火力至今最強大的一天，擬出動最多戰機、轟炸機，同時打擊最多目標。

赫塞斯並指出，伊朗反擊能力遞減，在過去24小時中，創下最低的飛彈發射量。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）10日表示，美軍持續聚焦三大軍事目標：繼續摧毀伊朗的飛彈和無人機能力，包括打擊伊朗飛彈發射地、指揮控制點和彈藥儲存庫；打擊伊朗海軍，以確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的通行；以及持續深入伊朗軍事和工業基礎，以確保伊朗政權未來無法攻擊美國、美國國家利益和夥伴，這包括生產設施、研究發展基地和基礎設施等。

針對軍事行動會持續多久，赫塞斯則說，最後將由川普總統決定軍事行動是否達成目標，不過赫塞斯強調說，這場行動不是永無止境的，也不是曠日廢時的。

至於有新聞報導指出以色列攻擊伊朗油庫，引發美方不滿，赫塞斯在回答媒體提問時指出，以色列有不同的目標，並稱攻擊伊朗油庫並非來自美軍打擊，也不是美軍的目標。

而美伊衝突至今，美軍已證實有7人陣亡，國防部10日則發出聲明指出，軍事行動在過去10天，美軍約有140人受傷，不過帕內爾指出，多數人只受到輕傷，並有108人已經返回崗位；帕內爾也說，8人被列為有嚴重傷勢，正接受最高等級的醫療照護。