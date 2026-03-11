美駐多倫多領事館遭槍擊 加拿大安省省長暗示與伊朗有關

美國駐加拿大多倫多的領事館10日遭到槍擊，但還不能證實是否與伊朗戰事有關。近日已有多起攻擊美國駐各國使領館的事件。（路透）

加拿大 多倫多市中心的美國領事館10日清晨遭槍擊，兩名嫌犯向建築外部開火後逃逸，但並未造成人員傷亡。加拿大警方已將此案列為國家安全事件，目前正全力追查嫌犯並調查動機。事件發生之際，正值伊朗戰事升溫，加上當地近期接連出現針對猶太會堂的槍擊事件，當局已大幅提升美國與以色列 外交機構的安全警戒。

路透報導，一架無人機10日擊中美國位於伊拉克巴格達使領館建築，疑似伊朗對美國的報復。

加國安大略省省長福特(Doug Ford)表示，這是一起「絕對無法接受的暴力與恐嚇行為，目標指向我們的美國朋友與鄰居」，並暗示這可能與伊朗戰爭有關。由於多倫多擁有龐大的伊朗裔社區，受伊朗戰爭影響，近期美國領事館外頻繁出現支持或抗議的示威活動，因此，該領事館一向是抗議活動的聚集地。

美聯社報導，加拿大皇家騎警(RCMP)總警司克里斯・萊瑟(Chris Leather)表示，當局已將此案列為國家安全事件，聯邦警方正與多倫多警方合作，追查嫌犯並釐清作案動機。此次槍擊事件發生於伊朗戰爭造成緊張升級之際，而且上周末多倫多地區剛發生兩起猶太教堂遭槍擊案，萊瑟表示，美國與以色列領事館以及位於渥太華的各國使館安全措施都將進一步提升，加拿大總理卡尼(Mark Carney)也表示，「我們將動用全部資源，確保犯罪者受到法律制裁。」

多倫多警察局副局長巴雷多(Frank Barredo)指出，當天凌晨約4時30分，兩名嫌犯從一輛白色本田CR-V休旅車下車，朝領事館建築物連開多槍後逃離現場，警方已公布該車輛影像，但目前尚未掌握嫌犯其他資訊。巴雷多表示，案發時館內有人，但由於建築防護嚴密，「安全設施非常完善，沒有任何人受傷。」他並補充說，子彈造成外牆損壞，但並未穿透建築內部。

多倫多市長鄒至蕙(Olivia Chow)表示，10日美國與以色列領事館均有大量警力進駐，她並強調，該市猶太社區必須擁有「實踐信仰與文化，並在沒有恐懼、恐嚇或暴力下生活的權利。」