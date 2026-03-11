我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷年最高 美關稅政策衝擊在中外企 受負面影響者近7成

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

美駐多倫多領事館遭槍擊 加拿大安省省長暗示與伊朗有關

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國駐加拿大多倫多的領事館10日遭到槍擊，但還不能證實是否與伊朗戰事有關。近日已有多起攻擊美國駐各國使領館的事件。（路透）
美國駐加拿大多倫多的領事館10日遭到槍擊，但還不能證實是否與伊朗戰事有關。近日已有多起攻擊美國駐各國使領館的事件。（路透）

加拿大多倫多市中心的美國領事館10日清晨遭槍擊，兩名嫌犯向建築外部開火後逃逸，但並未造成人員傷亡。加拿大警方已將此案列為國家安全事件，目前正全力追查嫌犯並調查動機。事件發生之際，正值伊朗戰事升溫，加上當地近期接連出現針對猶太會堂的槍擊事件，當局已大幅提升美國與以色列外交機構的安全警戒。

路透報導，一架無人機10日擊中美國位於伊拉克巴格達使領館建築，疑似伊朗對美國的報復。

加國安大略省省長福特(Doug Ford)表示，這是一起「絕對無法接受的暴力與恐嚇行為，目標指向我們的美國朋友與鄰居」，並暗示這可能與伊朗戰爭有關。由於多倫多擁有龐大的伊朗裔社區，受伊朗戰爭影響，近期美國領事館外頻繁出現支持或抗議的示威活動，因此，該領事館一向是抗議活動的聚集地。

美聯社報導，加拿大皇家騎警(RCMP)總警司克里斯・萊瑟(Chris Leather)表示，當局已將此案列為國家安全事件，聯邦警方正與多倫多警方合作，追查嫌犯並釐清作案動機。此次槍擊事件發生於伊朗戰爭造成緊張升級之際，而且上周末多倫多地區剛發生兩起猶太教堂遭槍擊案，萊瑟表示，美國與以色列領事館以及位於渥太華的各國使館安全措施都將進一步提升，加拿大總理卡尼(Mark Carney)也表示，「我們將動用全部資源，確保犯罪者受到法律制裁。」

多倫多警察局副局長巴雷多(Frank Barredo)指出，當天凌晨約4時30分，兩名嫌犯從一輛白色本田CR-V休旅車下車，朝領事館建築物連開多槍後逃離現場，警方已公布該車輛影像，但目前尚未掌握嫌犯其他資訊。巴雷多表示，案發時館內有人，但由於建築防護嚴密，「安全設施非常完善，沒有任何人受傷。」他並補充說，子彈造成外牆損壞，但並未穿透建築內部。

多倫多市長鄒至蕙(Olivia Chow)表示，10日美國與以色列領事館均有大量警力進駐，她並強調，該市猶太社區必須擁有「實踐信仰與文化，並在沒有恐懼、恐嚇或暴力下生活的權利。」

美國駐加拿大多倫多的領事館10日遭到槍擊，但還不能證實是否與伊朗戰事有關。近日已...
美國駐加拿大多倫多的領事館10日遭到槍擊，但還不能證實是否與伊朗戰事有關。近日已有多起攻擊美國駐各國使領館的事件。（美聯社）

世報陪您半世紀

加拿大 以色列

上一則

開戰至今 美軍至少7死140傷 兩天耗56億元彈藥

下一則

成功護送油輪通過荷莫茲海峽？白宮打臉能源部長

延伸閱讀

美駐多倫多領事館槍擊案 無受傷通報

美駐多倫多領事館槍擊案 無受傷通報
蕾哈娜住家槍擊犯身分曝光 保釋金1千萬元

蕾哈娜住家槍擊犯身分曝光 保釋金1千萬元
紐約市長官邸前丟炸彈 警方視為恐怖攻擊

紐約市長官邸前丟炸彈 警方視為恐怖攻擊
伊朗報復？美駐挪威使館驚傳爆炸 幸無傷亡

伊朗報復？美駐挪威使館驚傳爆炸 幸無傷亡

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元